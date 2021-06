¡Ay, nanita! Jack, el payaso asesino, regresa a los parques de Orlando, Florida: VIDEO

El payaso más temido en Orlado, Florida, regresa como la cara de Halloween Horror Nights del parque temático Universal Orlando.

A través de un comunicado, el sitio turístico señala que en el marco de su trigésimo aniversario, traerá de regreso al payaso 'asesino' que ha aterrado a varias generaciones.

Halloween Horror Nights comienza el 3 de septiembre y continúa en noches selectas hasta el 31 de octubre de 2021.

El show estará plagado de terror y miedo mientras el espeluznante payaso de circo invade cada rincón del evento con inesperados "Ataques de Jack" (Jack Attacks) que harán que los visitantes corran por sus vidas.

Su presencia ominosa e implacable se infiltrará en todos los aspectos del evento, desde las calles hasta las casas de terror y los lugares que los visitantes menos esperaran, sin dejar ningún lugar adonde ir ni donde esconderse.

Tours de terror

Para todos aquellos interesados en vivir la aterradora experiencias, los boletos pueden reservar varias mejoras para disfrutar del evento como el R.I.P. Tour, una experiencia de visita guiada que brinda prioridad V.I.P. acceso a las casas de terror; Behind the Screams: Unmasking the Horror Tours, un recorrido diurno con las luces encendidas por las casas de terror que ofrece una idea de cómo los sustos cobran vida; y más.

Para apartar tus boletos, da clic aquí para comprarlos en línea.

Por: Redacción

