¿Problemas para cortar las uñas de tu perro? TRUCOS para hacerlo sin rasguños

Las mascotas son los miembros más queridos de las familias. Y aunque es difícil consentirlos, jugar con ellos, saber qué quieren y otras cosas que necesitan los animales, también es cierto que es una relación muy satisfactoria. Pero no todo es maravilloso, hay momentos en la vida de las mascotas que no no gustaría vivir, por ejemplo, la hora de cortarles las uñas.

Si se trata de los perros, normalmente no les gusta que les corten las uñas, no porque no quieran, sino porque son inquietos y prefieren jugar y hacer todo menos estar quietos. Y eso puede ser peligroso a la hora de intentar cortarle las uñas, porque se corre el riesgo de lastimar la carne de las patas.

Por eso, para hacer esta labor, se necesita estar en el entorno correcto, con las herramientas necesarias y hacer que el perro aprenda que en ese momento tiene que estar quieto. Obviamente, la ayuda de un premio o una golosina siempre puede hacer más fácil esta labor.

¿Cómo cortar las uñas de los perros?

FOTO: Twitter

¿Cómo cortar las uñas de los perros?

Existen algunas condiciones que se deben dar para que cortarle las uñas a los perros sean una labor posible. La primera de ellas es tener las herramientas necesarias. Hablamos de cortaúñas para perros, alicates pequeños, tijeras o cualquier otra que sea hecha para el animal en cuestión.

Lo ideal es que se deje cortar las uñas sin algún premio, pero tener una golosina a la mano siempre será útil. Y más fácil para los dos. Lo otro es que debes estar en una habitación con mucha luz, para poder bien hasta donde llega la uña y en dónde empieza la carne.

Después de que estas condiciones se cumplan, el proceso es el siguiente:

1.- Levanta una pata y ve si se mantiene cómodo con la situación. Intenta estar sentado en el suelo, para no sacarlo mucho de su posición natural y zona de confort.

2.- Agarra la pata y mira hasta dónde llega la uña. Es la parte con la tonalidad más clara, en donde oscurece ya es la carne del perro.

3.- Sostén el cortaúñas en un ángulo de 45 grados y haz el corte lo más limpio posible.

4.- Revisa la pata, para ver si no queda ningún residuo. Si el perro está cooperando, puedes limar un poco las uñas, para que queden lisas y no maltraten los muebles y sillones de la casa.

Acostumbra a tu perro

Algo muy importante es acostumbrar a los perros desde que son pequeños, para que se corten las uñas sin tener tanto problema. Si lo hacen desde cachorros les parecerá algo muy normal y el trabajo será más sencillo para ti.

Ahora, si todo falla se pueden utilizar recursos más desesperados. En Internet se hizo viral un video en el que una mujer mostró cómo consigue cortare las uñas a su perro y salir viva en el intento. El truco que usó fue poner crema de maní en una bolsa atorada en su cabeza. Mientras el cachorro estaba distraído con la golosina, la mujer cortaba las uñas de la mascota.

“Parezco idiota, pero dentro de nada pareceré un genio”, dice la mujer que se hizo viral, al comenzar el video.

gka