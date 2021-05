Mhoni Vidente: Conoce tu suerte en el amor, salud y trabajo con los Horóscopos del 7 de mayo

Mhoni Vidente es la astróloga más reconocida de México. Y este 7 de mayo tiene par ti las predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo, según tu signo del Zodiaco. Inicia el fin de semana de la mejor forma, con energía y buena actitud.

Aries

Cuando siembras dinero, le toma tiempo rendir frutos. La principal virtud del inversor es saber esperar. La paciencia es más importante que el colmillo, pues una observación cuidadosa puede decirnos en qué momento debemos actuar y cuándo debemos esperar. Se paciente, pero no dejes de estar alerta. Es un buen momento para hacer negocios de cualquier tipo

Tauro

Hay que manejar mejor tus gastos. Le estás dando prioridad a caprichos y lujos, para dejar al final deudas que, de seguir creciendo, van a hacerte pasar un mal rato. No estaría mal contar con la ayuda de un contador que te ponga en orden este caos.

No comprendes lo que te pasa a últimas fechas. Sientes una gran desazón que te oprime el pecho y no te deja respirar. Es una angustia que debes cortar de raíz, antes de que sea más difícil de eliminar. La mejor manera de hacerlo es evitando la preocupación por temas que no están en tu control.

Géminis

Abusar de tu fuente de producción puede llevarte a darte de frente con un muro al que no podrás sortear. Tienes que ser menos ambicioso y definir tus metas de manera sensata. Este consejo no sólo s eaplica al tema material, también a tu cuerpo y la energía que tienes.

No esperes a ver algún síntoma inquietante para cuidarlo. Recuerda que puede rondar muchos enemigos invisibles que atacan tu cuerpo de manera silenciosa, sin que te des cuenta: la presión, los niveles de azúcar, el colesterol. Cuídate y evita malos ratos.

Es un buen momento para cuidar de tu salud

Cáncer

Para generar riqueza hay una regla esencial y esa es que debes tener los ojos bien abiertos y el corazón endurecido para encajar la verdad. Es muy posible que en todo trabajo debas aceptar situaciones que no te agradan y realizar cosas que, por ti mismo, no harías. Sin embargo, si no estás a gusto, siempre puedes abandonar.

La envidia, el rencor, la soledad y otros sentimientos negativos no pueden alcanzarte ahí, siempre que sepas rodearte de energía positiva y autoafirmación. Por ello, es vital que deseches los pensamientos negativos, pues solo minan a tu fortaleza.

Leo

Hay días en los que, para que las cosas se muevan, es necesario dar un golpe de audacia que sacuda el entorno y rompa el equilibrio donde nada sucede y todo se empantana. Hoy es uno de esos días en los que se demanda que seas quien dé, a los negocios y al trabajo, el movimiento que necesita.

Tienes que salir de ese aislamiento emocional. No basta con estar entre la gente para dejar de estar a solas. Tienes que conectar, contar, escuchar y dejarte sentir. No sólo tus emociones, sino las de la persona frente a ti. Tienes que recuperar tus vínculos con las vidas y con la gente. Necesitas recibir energía positiva de ellos.

Virgo

Para que el éxito llegue a tu vida, debes llamarlo con fuerza y convicción. No tendrás lo que deseas si antes no te concibes en el futuro en posesión de eso que deseas y mereces. Tienes que abrir el espacio y tu mente para recibir a la prosperidad. De esa manera no habrá espacio para el fracaso que tanto temes.

Hay pasos que debes dar para resolver esos aspectos de salud que sabes pendientes. La apatía y cierta negatividad provocan que no te decidas a hacerlo, pues tienes miedo del esfuerzo que te implicarían una dieta, un programa de ejercicios y un espacio de sanación. Tienes que hacer un esfuerzo, pero cumple con los propósitos que te has puesto

Libra

Lo que se espera de ti es la excelencia. Nada menos. Es tiempo de recuperar tu prestigio con un golpe maestro, algo inolvidable y que convenza a tus superiores de que eres la persona que siempre han necesitado.

Quieres que tu cuerpo y tu mente estén en mejor equilibrio, pues al fin y al cabo has comprendido que se trata de dos entes indisolubles. Sin embargo, estás poco dispuesto a dar lo que se necesita. Es un buen día para renunciar a esos prejuicios y nutrir a tu armonía espiritual con una buena sesión de yoga.

Escorpión

Ves señales lejanas que no sabes cómo interpretar. Las noticias te abruman. Los astros te recuerdan que antes que lo colectivo, está lo individual. Y en ese sentido estás haciendo todo lo que está en tus manos para producir. Serás recompensado por ello.

El show debe continuar. Es un día para comprobar si las heridas han sanado y ponerse de pie nuevamente. No tienes tiempo para contemplaciones. Se necesita tu presencia en espacios que solo tú puedes administrar y preservar. Eres valioso y por ello no te puedes permitir el aislamiento.

Sagitario

Hoy debes reconocer que hay personas que pueden saber más que tú, incluso en esos temas en los que eres experto. Es una gran oportunidad, porque estas personas te van a ayudar a saber más y aplicar estrategias exitosas en tu negocio. Aprender de los demás es una grandiosa oportunidad para crecer.

Las malas emociones calan en tu corazón como parásitos. Te hacen adicto a la negatividad. Por ello debes desterrarlas apenas y las sientas. No importa si las personas que las provocaron tienen deudas contigo. No vale la pena pedir una reparación que no vale tu estabilidad emocional. Es buen momento para tomar la vida con más tranquilidad

Capricornio

Nadie parece escuchar las advertencias que haces y es preciso que todo lo que has notado sea atendido de una vez por todas. De manera que no sigas clamando en el desierto y acude a quien tiene algún poder de decisión. Si lo haces, no solo evitarás mayores consecuencias, además ganarás puntos para ti.

En este día te has despertado con una angustia que no se ha desvanecido, y que no consigues explicarte. Se trata de una sensación angustiante que debes atender. Es un llamado de atención que no has sabido interpretar: debes hacer esa llamada que has venido aplazando.

Acuario

Van a pagarte una deuda que dabas por perdida y que llega en un momento delicado, en términos económicos. Debe ser sensato y evitar la tentación de gastar ese dinero en los derroches que sueles cometer. Los astros te conceden esta ayuda para que salgas al paso, y debes honrar esa intención.

Cuando las voces circundantes y el ruido en general te abrumen, encuentra un espacio en donde puedas disfrutar del silencio, para estar a solas contigo y para volver a encontrar tu centro. No dudes en hacerlo en toda circunstancia que te abrume, pues es justo recuperar nuestro contacto con nuestra fortaleza interior.

Piscis

Para ganar más dinero no hay otra solución posible: tienes que trabajar más y mejor. No puedes sacar al esfuerzo de la ecuación. Tendrás que dar ese extra que se pide y sólo a través de él conseguirás ese nivel de calidad y productividad necesario para elevar tus ventas o para aumentar tu productividad.

Los aliados son inevitables y en cuanto a tu salud será mejor considerarlos, pues de otra manera el esfuerzo necesario te rebasa. Además, necesitas más y mejores guías, en lo que tiene que ver con tu alimentación, el ejercicio, el cuidado de tu salud. Abre la puerta a esos que deseen ayudarte con tu autocuidado.

