Horóscopos fin de semana: ¿Qué te espera en el amor, salud y dinero del 8 al 9 de mayo?

Descubre cómo te irá este fin de semana en el amor, salud y dinero durante este fin de semana, de acuerdo con tu signo zodiacal y a las predicciones de Mhoni Vidente.

Aries

Para los regidos por este signo están en una época de abundancia por lo que pueden tener mucho éxito en nuevos proyectos o cuestiones laborales. Les espera un buen fin de semana, ya que este viernes, los podría invitar a salir una persona de Capricornio, Géminis o Virgo que sería su pareja ideal.

En el caso de los amigos, deben de tener cuidado, ya que no todos son confiables y sinceros, por lo que tendrán que ser más discretos con sus planes.

Es importante que sigan con el ejercicio y la dieta para verse y sentirse mejor. Además, es recomendable que usen el color rojo para atraer abundancia a sus vidas. Los números de la suerte son 09 y 77.

Tauro

Este fin de semana, estarás conviviendo con tus seres queridos y te darán muchos regalos por tu cumpleaños. Una expareja te busca para felicitarte y decirte que te extraña.

En el ámbito laboral no te metas en chismes y si crees que no te pagan lo suficiente debes hablar con tu jefe sobre el tema y llegar a un acuerdo.

Debes evitar comprar de más y usar tanto la tarjeta de crédito; es importante que solo compres lo que necesitas.

En el amor serás compatible con los signos de Acuario, Libra y Sagitario.

El color para tener más abundancia es el verde. Los números de la suerte para el domingo serán 00 y 29.

Géminis

Para este fin de semana, tienes que administrar mejor tu tiempo para no sentirte presionado, debido a que tienes varios pendientes de trabajo y/o de la escuela.

Una persona del signo Aries, Libra o Capricornio te va a buscar para tener relación amorosa formal. En el caso de los que ya tienen pareja, viene un embarazo. Es recomendable que evites problemas con tu novio o novia (esposo o esposa), a causa de la coquetería que caracteriza a las personas regidas por este signo.

El color de la abundancia es el azul. Los números de la suerte para el domingo son 05 y 41.

Cáncer

Tendrás un fin de semana con algunas presiones por problemas familiares y trabajos extras; por lo que debes calmarte y solucionar adecuadamente las dificultades.

En el trabajo habrá cambios de puestos que podrían ser benéficos para ti.

Para tener una buena fortuna tienes que usar el color amarillo; mientras que, la suerte estará con los números 02 y 19.

Leo

Iniciarás un nuevo proyecto de trabajo este viernes, por lo que tendrás que usar las energías positivas para hacer notar tu desempeño laboral. No debes de hacer caso a los chimes o comentarios malos que hagan de ti, ya que se trata de personas que te tienen envidia.

Este fin de semana, tienes que seguir con la dieta para que no tengas problemas de sobrepeso.

Los sábados deberías de inscribirte a un curso de periodismo, actuación o contabilidad para mejor tu desempeño como persona, debido a que eres el mejor comunicólogo y administrador del zodiaco.

A los que viven en pareja se les recomienda tener mucha paciencia y evitar discutir.

El domingo tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29. El color amarillo te traerá más abundancia.

Virgo

Este viernes, debes de poner orden los asuntos económicos como son pagos de tarjetas, de casa o de otros gastos.

El sábado asistirás a una reunión muy importante que podría ayudarte en el futuro, por lo que debes vestirte de colores claros para atraer más abundancia.

Deberás tener una dieta más saludable y debes tener cuidado con los dolores de intestinos.

El fin de semana tendrás compatibilidad con los signos de Aries, Cáncer y Escorpión.

Lo números de la suerte para el domingo son 05 y 41. Los colores rosa y rojo van a ayudarte a atraer más suerte.

Libra

Este viernes, tendrás junta con tus jefes para supervisar tu desempeño laboral. Además, te va a buscar una persona del pasado que te pedirá que regreses, por lo que tienes que darte tiempo y analizar bien la situación.

El sábado saldrás de fiesta con los amigos o con la familia y disfrutarás mucho la reunión a lado de seres queridos.

La suerte estará con los números 01 y 28. Debes usar colores gris y blanco para que haya más abundancia en tu vida.

Escorpión

En estos días, te invitarán a salir de viaje y tendrás muchas fiestas y reuniones el sábado.

Por otro lado, el domingo debes de limpiar tu cuarto y sacar todo lo que no necesitas. Debes de estar tranquilo, ya que recuerdas mucho a un amor que ya no está contigo y quieres buscarlo y decirle que lo extrañas.

Los números de la suerte serán 13 y 28. Los colores blanco y negro te darán buena fortuna.

Sagitario

Este fin de semana, tendrás que poner en orden tu vida personas en todos los aspectos, especialmente en el amor, ya que estás pasando por una situación en la que debes de tomar una decisión tajante.

Te van a buscar para un nuevo empleo, por lo que debes revisar bien lo que te ofrecen y darle un cambio a tu vida laboral.

No debes de hacer ninguna cirugía en estos días para que no tengas complicaciones. Te vas a comprar ropa y cambiarás de look.

Los números de la suerte son 12 y 39. El color naranja te traerá abundancia.

Capricornio

Este viernes, debes de hacer algo nuevo y que, al mismo tiempo, te ayuden a generar cosas y pensamientos positivos en tu vida.

Te va a llegar una buena noticia que tiene que ver con el cierre de un contrato.

Tendrás buenos momentos con tu pareja durante este fin de semana. En el caso de los solteros, seguirán buscando a su amor verdadero.

Debes de tomar muchos líquidos y agua natural para limpiar todo tu cuerpo.

La suerte estará con los números 11 y 24.

Acuario

Durant este viernes, podrás conocer a personas importantes con las que podrás hacer un negocio, pero tienes que ponerte un listón rojo en el tobillo derecho con tres nudos y dejar hasta que se caiga solo, esto para las envidias.

Para que se renueven las buenas energías, tendrás que limpiar tu cuarto y sacar todo lo que no necesitas

El domingo es un buen día para visitar a los familiares, ya que estar cerca de ellos te ayudará a sentirte fuerte ante los problemas.

Los números de la suerte son 09 y 14, que los puedes combinar con tu fecha de nacimiento para personalizar tu fortuna.

Piscis

Este día podrías analizar un cambio de actitud contigo mismo y debes enfocarte más a los proyectos de trabajo y lograr tus objetivos.

Por cuestiones económicas, tendrás algunos problemas con tu pareja, pero debes procurar que las discusiones no se centren en ese tema.

Debes de tomar un poco de sol y salir a caminar el domingo, para que renovar la energía y ésta llegue más fuerte a tu vida.

Los números de la suerte son 14 y 50.

atm