Día de las Madres: Tipos de mamás según su signo zodiacal

A pesar de que podríamos pensar que conocemos la influencia de los signos zodiacales por la personalidad y actitudes de algunas personas, en el caso de las mamás todo puede ser diferente. El comportamiento de las mujeres que nos han enseñado a ser lo que somos también cambia dependiendo de los astros y de su fecha de nacimiento.

Además, es importante que tomes en cuenta algunas de estas características, porque, aunque no compartas el mismo signo que tu mamá, puede que sí le hayas aprendido ciertas cosas. ¿Te identificas en alguna con ella?

Aries

Si tu mamá es Aries, probablemente sea una mujer independiente. Sin embargo, sus hijos son su más grande prioridad y siempre buscan lo mejor para ellos. En el éxito de sus hijos está su éxito como madres, por ello siempre buscan superarse. Sin embargo, no pierden de vista su valor como personas, más allá de su rol familiar.

Probablemente sabes que en casa las reglas se respetan y la autoridad más grande es tu mamá, pues es ella quien te da la seguridad que necesitas para sentirte protegido o protegida.

Tauro

Para las mamás Tauro la rutina no puede fallar. Las reglas y los horarios son algunas de sus cosas favoritas, pues aman hacer planes y es muy difícil que sepa adaptarse a otras circunstancias, por lo que la flexibilidad no es su fuerte. Aunque puede que sientas que no te comprende, sabes que siempre estará ahí para ti.

Como toda mamá, busca lo mejor para ti y puede que se le dificulte un poco abrir su corazón y entablar un diálogo en el que ambos salgan ganando, pero lo único que necesita es que le expreses sus sentimientos.

Géminis

Géminis es la mamá que se hace amiga de tus amigos y también de toda la familia. Su carácter relajado hace que sea muy fácil hablar con ella, pero no te dejes engañar. Como todos los Géminis, tu mamá puede estar guardando un arma de doble filo.

Si no respetas las reglas o quieres sobrepasar los límites que ella ha establecido, las consecuencias podrían ser severas. Utiliza su buena onda a tu favor y entabla largas conversaciones con ella para que sepa cómo te sientes y lo que necesitas.

Cáncer

Una mamá sensible. Las mamás Cáncer son esas mujeres que lloran en todos los festivales y presentaciones que tengan sus hijos. El instinto maternal es parte de ellas y, precisamente por eso, crea un lazo muy fuerte con sus hijos. Como es amante de todo lo relacionado con el hogar, también puede que sea la persona que da el primer paso para solucionar todas las discusiones familiares.

Además de ser una excelente madre, Cáncer es una excelente abuela. Aunque hay que tener cuidado con su lado sobreprotector, pues puede caer en esto con tal de que sus hijos estén a salvo y no sufran ni por un segundo.

Leo

Una de las mamás más activas de todo el zodiaco. Tu mamá, seguramente, es el alma de las fiestas y la primera persona en levantar la mano cuando necesitan alguna voluntaria en la escuela. No te preocupes, así es ella. Le gusta ser protagonista y apoyar a sus hijos para que brillen tanto como puedan.

Es abierta, amigable y te motiva a perseguir tus sueños y a que encuentres tu lugar en el mundo. Sin embargo, también puede que sean algo egocéntricas, por lo que no deberás competir en ese aspecto con ellas.

Virgo

Fuente interminable de sabiduría cuando se trata de ser mamá. Tiene una vida organizada y estructurada que cría a sus hijos bajo ideales firmes que los hacen sentir que todo está bajo control. Las madres Virgo se preocupan por la salud de sus hijos y porque todo esté en perfectas condiciones.

Aunque también suele tener un problema: no sabe relajarse. Cuando las cosas no salen como ella espera, su tolerancia a la frustración queda reducida. Ayúdala a concentrarse en lo realmente importante y, cuando veas que juzga a otras personas, recuérdale que todos cometemos errores.

Libra

Una de las madres más pacientes del zodiaco. Para las madres Libra es muy fácil mantenerlo todo en equilibrio sin dejar de ver el lado bueno de las cosas. Esta virtud hace que su familia tenga tranquilidad y la libertad de descubrir el mundo sin temores.

También es una madre creativa y muy artística, una de las razones por las que tu casa siempre ha estado impecablemente decorada. Con las madres Libra no te deberás preocupar por las emociones o los pensamientos, pues ellas saben como manejar lo que dicen y lo que hacen. Sin embargo, también tiende a preocuparse mucho por los aspectos superficiales de la vida.

Escorpión

Una madre intensa y llena de poder. Siempre exigirá de sus hijos y de su familia el 100%, pues así mismo lo hace con ella. Puede que sea un poco intimidante, pero su sabiduría y aprendizajes son lo que la ha convertido en la excelente mamá que es.

Una vez que se siente realizada, Escorpión puede relajarse y disfrutar de al vida en compañía de las personas que más quiere. Es un poco controladora y le gusta que las cosas salgan en la forma en la que ella espera, por lo que también deberás recordarle que puedes tomar tus propias decisiones.

Sagitario

Una de las mejores viajeras. Las mamás Sagitario están dispuestas a recorrer el mundo y enseñárselo a sus hijos a través de divertidas actividades, lo que representará experiencias inolvidables con las que muchas otras mamás del zodiaco no pueden competir. Llenas de sabiduría y vitalidad, las mamás Sagitario tienen un gran sentido del humor.

Como ocurre con todas las personas regidas bajo este signo, las madres Sagitario son impacientes y no tienen tiempo para esperar. Esta aceleración constante en su vida también las dota de una sinceridad extrema, por lo que suelen decir las cosas antes de haberlas pensado.

Capricornio

Para estas mamás no hay imposibles, todo lo pueden. Suelen ser un gran ejemplo para sus hijos porque son trabajadoras y perseverantes, no se detienen hasta conseguir lo que quieren. Además, suelen pensar todos sus movimientos antes de ejecutarlos. Si tu mamá es Capricornio, seguro sabrás que debe tener todas las acciones bien calculadas.

Uno de los defectos de este signo es que suele empeñarse tanto en lo que desea, que suele dejar a un lado otras cosas más importantes, como en el caso de la familia. Disfrutar de sus errores es algo que no les es fácil.

Acuario

Las mamás Acuario están siempre pendientes de las últimas actualizaciones y tendencias respecto a todos los temas, especialmente cuando tienen que ver con la educación de sus hijos. Para Acuario la escuela es tan importante como las enseñanzas que nos da la vida. Son madres muy cariñosas que a veces caen en lo políticamente incorrecto.

No te dejes llevar por su espíritu libre y establezcan reglas para que no confundan la situación. Ayúdala a mantener un equilibrio entre las responsabilidades que tiene al ser mamá y también sus ganas de volar.

Piscis

Su virtud más grande es la asertividad y la empatía. Las madres Piscis conocen la definición del amor incondicional y ven todo tipo de talentos en sus hijos, lo que les brinda seguridad y grandes niveles de autoestima. Si tu mamá es Piscis, seguramente tú has desarrollado el mismo gusto que ella por la música y las artes.

Sin embargo, también suele ser algo manipuladora. Identifica aquellos momentos en los que se siente herida o lastimada y observa su comportamiento.

