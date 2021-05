¡No lo tires! 5 ideas maravillosa para reutilizar los restos de tu café de grano

Uno de los placeres más deliciosos que se ha vuelto casi un ritual de cada mañana es preparar una deliciosa y revitalizante taza de café, aquella que sorbo a sorbo va llenando de energía el cuerpo para poder afrontar todas la actividades de nuestro día a día.

Pese a ser una actividad que realizamos prácticamente todos los días, muchas veces no nos detenemos un momento a pesar en qué otras cosas podríamos reutilizar los restos del café de grano que quedan tras preparar nuestro delicioso elixir, pues en la mayoría de las veces simplemente lo desechamos sin mayor miramiento.

Pocos lo saben, pero los restos que quedan al prepararte tu café pueden ser usados para múltiples tareas en tu hogar e incluso tratamientos de salir, así que la próxima ocasión que te prepares tu taza de café, no deseches los restos y mejor reutilizarlos con estos 5 sencillos consejos.

Repeler insectos

Aunque es difícil pensar que exista alguien a quien no le guste el café, la realidad es que para insectos como las hormigas y las pulgas este delicioso producto no es de su agrado. Por ello puedes reutilizar tus restos de café para repeler insectos para hacerlo coloca una taza de café molido en lugares donde exista la presencia de los insectos. Para ahuyentar a los mosquitos también funciona como una cura milagrosa, en este caso úsalo como una especie de vela encendiendo una taza de café molido, pero ten cuidado de no incendiar nada.

Las hormigas y pulgas odian el café. FOTO: ESPECIAL

Limpiar trastes

Quemaste tu cena y el sartén quedó repleto de hollín, no tengas dejes que tu noche continúe siendo mala y elimina esas quemaduras de tu sartén con algunos restos de café, solo debes colocarlos en el fondo de la sartén y frotarlo con un estropajo y listo.

Limpiar los restos de carne quemada de un sartén es más fácil si usas restos de café. FOTO: ESPECIAL

Usarlo como abono

Tus plantas también se pueden beneficiar de las tazas de café que tomas cada mañana pues los granos de café estimulan el crecimiento de microorganismos en el suelo que utilizan nitrógeno para su crecimiento y reproducción, mientras los granos de café se descomponen por los microorganismos, el nitrógeno adicional en el fertilizante proporcionará una fuente de nutrientes para tus plantas.

Los granos de café estimulan el crecimiento de microorganismos en el suelo que utilizan nitrógeno para su crecimiento. FOTO: ESPECIAL

Tratar ojos hinchados

Quizás tomar una taza de café no sea suficiente para despertar por completo en las mañanas y debido a una mala noche de suelo tengas tus ojos hinchados, en ese caso luego de beber tu café, puedes deshacerte de tus ojeras usando los restos de la preparación.

Para ello mezcla algunos posos de café con agua o aceite de oliva, luego aplica con cuidado la mezcla alrededor de los ojos, con esta mezcla la cafeína mejora la circulación sanguínea, haciéndote lucir más despierto sin parecer mapache. Deja colocada la mezcla durante unos quince minutos y luego enjuaga, así eliminarás los restos de esa mala noche.

Elimina las ojeras y los rastros de una mala noche. FOTO: ESPECIAL

Sazona tu carne

Tu carne asada puede tener un mejor sabor si la marinas con los restos de café molido, esto debido al ácido en los posos del café, el sabor de la carne es aún más fuerte.

Dale un mejor sabor a tus asados usando café. FOTO: ESPECIAL

SSB