Bárbara Islas asegura que los sacrificios para triunfar han valido la pena

El día de hoy, la bella Bárbara Islas engalanó la portada de EstiloDF y nos contó sus planes, entre los que destaca su debut como productora de cine. Además, dijo estar feliz de ser de las afortunadas que, pese a la pandemia, siempre se mantuvo trabajando.

La playa es su lugar favorito y viajar es su principal hobby, eso sí, cuando tiene un espacio en su rigurosa agenda de trabajo del que destacan proyectos de conducción y actuación; a Bárbara Islas le queda poco tiempo libre.

“Cuando llega un día de calma, a veces no sé qué hacer y está mal. Creo que uno también tiene que aprender a estar solo, estar en casa, pero ya me acostumbré a este tipo de vida tan movido. Me gusta mantenerme ocupada”, nos platicó.

Los primeros pasos de Bárbara Islas

Su primer trabajo fue en la radio, apenas era una adolescente cuando conducía un programa de lectura en Puebla. Luego le siguieron algunos proyectos de modelaje y más tarde la actuación llegó a su vida, y aunque aseguró que para obtener cada uno de sus logros ha hecho sacrificios, no han sido en vano.

“Los grandes logros requieren de grandes sacrificios, y esta carrera es así, me tuve que ir de mi casa, lejos de mi familia, de mis amigos; puedo decir que he perdido muchas amistades, relaciones, he faltado que si al bautizo, a la boda, a la graduación, pero al final todo ha valido la pena, estoy cumpliendo mis sueños”, reconoció.

Uno de los mayores retos en su carrera ha sido encontrar el equilibrio entre su profesión y su vida personal; sin embargo, el año pasado, pese a la pandemia, logró lo que tanto anhelaba.

“Es padrísimo tener éxito, ganar bien, pero si no tienes con quién compartirlo, con quién disfrutarlo, no vale la pena. He tratado de viajar, disfrutar mi tiempo, creo que no hay nada mejor que vivir equilibrado”, añadió.

Ahora Bárbara está volcada en su próximo proyecto, que es desarrollar una película donde es productora y actriz. Sin duda, uno de los mayores retos de su carrera, pero no ha sido el único ya que a lo largo de su trayectoria ha tenido que probarse en un medio tan competitivo como el del entretenimiento. No obstante, gracias a su tenacidad y aptitudes histriónicas ha podido sobresalir.