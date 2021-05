¿Cómo saber si tu PAREJA es confiable? 3 pruebas para saber si vale la pena

Las relaciones personales son cada vez más complejas. La facilidad con la que se conectan las personas a través de la red, los malos consejos de los demás y la falta de contacto humano verdadero hacen que muchas veces la gente suela tomar malas decisiones en el amor.

Si bien durante la etapa del enamoramiento es frecuente que los filtros para aceptar una persona no sean rigurosos, es necesario establecer en cualquier momento de una relación si el otro tiene cualidades de ser una pareja adecuada o si es mejor decirle adiós.

Hay tres pruebas que pueden servir para esto y para llevarlas a cabo solamente falta poner un poco de atención.

La prueba de la puerta

La película “Una Historia del Bronx” dedica poco menos de tres minutos a explicar la primera de estas estrategias para determinar si una persona amada es confiable.

Para ello basta contar con un automóvil. Cuando la chica o chico en cuestión esté por llegar al vehículo, el que aplique la prueba debe salirse de éste y poner únicamente los seguros de la puerta donde subirá.

Posterior a esto, debe abrir la puerta del pasajero para que suba al auto y después caminar hacia el punto por el que se pretende entrar al auto. Aquí hay dos formas en las que puede reaccionar el otro: quedarse en su lugar sin hacer nada o inclinarse para quitar el seguro.

Noticias Relacionadas Este TEST revela tu PERSONALIDAD según tamaño de tu dedo meñique

Si la pareja reacciona de la segunda manera será la indicada, de lo contrario habrá mostrado su falta de empatía en las situaciones más simples, por lo cual no se le puede dar mucha confianza, ya que en momentos difíciles puede tender a actuar peor, debido a que se necesitaría un esfuerzo de su parte.

La prueba del extraño

Cuando alguien está enamorado suele comportarse de manera más amable y ser detallista con el otro; sin embargo, esta situación no suele darse con otras personas.

De tal forma es fácil identificar la verdadera personalidad de la gente cuando se relaciona con otras. Para realizar la prueba es necesario ver al interés romántico con algún familiar, amigos e incluso con los empleados de algún local o restaurante.

Un individuo que suele ser grosero con un mesero o con su mamá sin razón no es un buen prospecto, sobre todo cuando se torna violento, habla golpeado o pierde la paciencia por tonterías.

La prueba del libro

En el país el promedio de lectura es de 3.4 libros por año. Además de ser un dato triste, también puede ser una herramienta para determinar la valía de las personas.

Para realizarla basta con tener un libro que se conozca muy bien y pedirle a la pareja que lo lea, debido a que es una obra a la que se le tiene mucho aprecio.

El sujeto en cuestión podría optar por ser franco y decir que no leerá la obra por desidia o porque no le interesa, lo cual es una buena señal, ya que siempre es preferible la gente que prefiere incomodar antes de engañar a los demás.

En caso de que prometa leerlo y después hable de lo tratado en el texto se puede hablar de un individuo que se presta a escuchar al otro e incluso a dedicarle tiempo para saber qué es lo que le interesa.

Si hace compromiso de revisar el ejemplar y a fin de cuentas no lo lee o pone excusas para hacerlo hay dos situaciones que pueden estar ocurriendo: no tiene tiempo de hacerlo o no tiene interés.

En ambos casos se debe tener cuidado, ya que alguien que está dispuesto a hacer promesas sin cumplirlas está actuando para complacer necesidades inmediatas para obtener beneficios a corto plazo, lo cual es un indicio de que no sabe hacer compromisos a largo plazo.

GDM