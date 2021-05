¿Qué tan malo es usar chupón? Pros y contras para tu bebé

El uso del chupón en los bebés ha sido un tema de muchas opiniones encontradas analizando los pros y contras, lo que genera confusión en la decisión de apoyarse en él o no, aunque se recomienda que los primeros días de vida del pequeño evitar usarlo para que se vaya familiarizando con la succión del pezón de mamá si la opción es la leche materna, una vez establecido este vínculo se podría pensar en usarlo ya que en los primeros meses apoyará de forma positiva.

El chupete tiene ventajas y desventajas y como todo, en exceso no es recomendado, pero si puede ser tu aliado para algunos temas, así que te enlistamos aspectos a tomar en cuenta:

Lo positivo

Como ya lo dijimos los primeros meses evitan la muerte de cuna .

. Da soporte para consolar al bebé en distintos momentos; de sueño , de incomodidad , cuando nos trasladamos a distancias más largas o cuando hay ansiedad .

para consolar al en distintos momentos; de , de , cuando nos trasladamos a distancias más largas o cuando hay . Cuando quiere estar pegado al seno de mamá y tiene otras obligaciones que atender, además de relajarlo y ayudarlo a dormir .

al seno de mamá y tiene otras que atender, además de y ayudarlo a . Algunos pequeños descubren a temprana edad el dedo de la mano para chuparse y a veces ese mal hábito dura años en superarse, así que el chupón entra al rescate.

de la mano para y a veces ese mal hábito dura años en superarse, así que el chupón entra al rescate. Hay pequeños que todo se meten a la boca y el chupón evita riesgos .

que todo se meten a la boca y el chupón . Algunos pediatras recomiendan su uso para contrarrestar el reflujo en los pequeños.

Lo negativo

Genera dependencia , vemos niños que son mayores de 2 años y aún siguen necesitando del chupón para dormirse o estar tranquilos ( independencia emocional ).

, vemos niños que son mayores de y aún siguen necesitando del chupón para dormirse o estar ( ). Retrasa el desarrollo del lenguaje oral , ya que al tener la boca ocupada la mayoría del tiempo evita la reproducción de sonidos .

, ya que al tener la boca ocupada la mayoría del tiempo evita la reproducción de . A la larga genera problemas de dentición y de higiene bucal si no se lleva un aseo correcto de la boca y del chupón generando infecciones.

Ahora que conoces ambos lados puedes tomar la decisión para tu pequeño, no olvides que la edad recomendada de uso es hasta el año, aunque puede variar en cada pequeño, debes escoger el que mejor se adapta a tu bebé; en el mercado se ofrecen muchísimas opciones, lávalo constantemente y evita ponerlo alrededor del cuello.

Si tu peque no quiere aceptarlo no lo obligues porque quizá no lo necesita y por cualquier duda que tengas por pequeña que parezca debes de preguntarle a su pediatra.