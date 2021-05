Eloy, el joven de la comunidad LGBT que sobresale en la cocina de las "Mujeres de Humo"

Eloy Núñez Hernández, se define como cocinero tradicional, asistente de la escuela de Martha Gómez Atzin y del Nicho Aromas y Sabores.

Eloy se ha caracterizado, no solo ser por un excelente cocinero, sino por el ser el primer hombre gay del grupo "Mujeres de Humo".

El joven del la comunidad LGBT+ cuenta que llegar hasta donde está no ha sido nada fácil, la sociedad donde se encuentra y familiares, han repudiado sus preferencias pero su amor por la cocina lo ha hecho salir adelante.

En entrevista con El Heraldo de México, Eloy narra la travesía que fue ser un amante de la cocina en un mundo machista. El joven señala la pasión por los sabores nace por la necesidad de ayudar a su abuelita en la cocina.

"Mi abuelita no podía caminar y ella me pedía en totonaco que le echara "chao" al comal, y yo lo que hacía era hacer una gordas y las echaba al comal y ahí fui poco a poquito".

Narra que se sentaba en los escalones con el pretexto de comer mientras su abuela y madre hacían la comida, sin embargo, él se volvió un observador continuo para en un futuro ayudarlas.

"Yo no me podía meter a la cocina porque los varones no podías cocinar", señala Eloy.