¿Cansada de tu look de Dora la Exploradora? Ana Pau Capetillo habla de las ventajas de usar extensiones

Seguramente te ha pasado que has ido al salón a hacerte un pequeño corte de cabello y sales con el look de Dora la Exploradora. Esto le ha pasado a miles de mujeres que tienen todas las intenciones de reinventar su cabello pero los estilistas se les pasa un poco la mano y todo termina muy mal.

Este problema del cabello corto también le pasó a Ana Pau Capetillón, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo quien intentó vivir con el cabello corto por un tiempo, pero de acuerdo con un video que publicó a través de su canal de Youtube, la joven decidió que la melena larga es lo suyo. ¿Y cómo? la misma influencer lo confesó en su vídeo, fue la magia de las extensiones lo que le permitió volver a su larga cabellera.

La magia de las extensiones

Aunque anteriormente Ana Pau lucía un corte estilo bob, se arrepintió y la alternativa para poder tener una cabellera de ensueño sin tener que espera a que el cabello crezca.

"Me puse las extensiones porque me cortaron mal el pelo. Yo toda mi vida he traído el pelo largo y hace seis meses me corté el pelo con mi mamá porque se lo quería cortar pero le daba miedo porque nunca lo había traído corto en su vida."

Después de que sus seguidores le insistieran para que explicara el uso de extensiones y las ventajas de optar por esta opción, la youtuber dio cuenta de lo feliz que se siente, y aseguró que ha valido la pena el cambio y la inversión que hizo. Sin embargo, lo único que recomienda a las que decidan optar por esta alternativa, es que se evite el uso de acondicionador, pues puede maltratar a las extensiones y hacer que se enreden.

