Ejercicio: Estos mitos no te dejan obtener ganancias en tu entrenamiento 

El entrenamiento tanto en el gimnasio como fuera de él busca mejorar nuestra salud y esculpir nuestro cuerpo, pero la realidad es que en los centros de entrenamiento abundan los mitos, que si eres de los que los creen nunca obtendrás ganancias musculares.

En el gimnasio existen un sin número de mitos que más que ayudar pueden poner en riesgo nuestra salud y nuestro cuerpo, por ello es muy importante siempre verificar que tan ciertos son y lo más importante, centrarte en los objetivos personales que tengas.

Por lo anterior, a continuación te decimos algunos mitos sobre el entrenamiento, que debes conocer para obtener mejores resultados.

Siempre hacer abdominales

Lo cierto es que el abdomen es un músculo como cualquier otro, por lo que es necesario descansar y trabajarlo igual que los demás; un error que cometen muchas personas es hacer ejercicios de abdomen todos los días “para marcar los cuadritos o bajar la panza” pero ello puede resultar incluso en una hernia que será difícil quitar.

Lo primero es el cardio

Correcto pero solo en parte, si eres una persona que busca bajar de peso, lo ideal sería que hicieras de 20 y hasta 30 min de cardio como máximo, ya sea en caminadoras, elípticas u otros aparatos, pero si eres de complexión delgada, sería bueno que no sobrepasen los 10 minutos. Además lo ideal sería hacerlo después de tu rutina de ejercicio pues el cardio agota tus niveles de glucógeno lo que puede disminuir tus energía en el entrenamiento.

Si no duele no sirve

En parte, el dolor durante y posterior al entrenamiento, son signos de que has trabajado correctamente tus músculos, lo que si no está bien es que este dolor sea frecuente, pues quiere decir que incluso podrías tener alguna lesión en la zona trabajada, por ello si no sientes dolor al terminar tu rutina, no hay problema, lo importante es que hayas realizado correctamente tus ejercicios.

No entrenar piernas porque juego futbol

Un mito de muchas personas es no entrenar piernas porque juegan fútbol o algún otro deporte que requiere agilidad y velocidad, pero lo cierto que es muchos profesionales de esos deportes, priorizan el entrenamiento de pierna con pesas para poder rendir mejor en el campo de juego, por ello debes asesorarte correctamente sobre el tipo de ejercicio que debes hacer y que vay enfocado a tus objetivos individuales.

