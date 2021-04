Día del Niño: Si vas a regalar ropa checa las tendencias de moda para los más pequeños

Con la llegada de la temporada primavera-verano, las nuevas colecciones han priorizado la comodidad sin dejar a un lado la elegancia y estilo para las personas más pequeñas del hogar. Por eso, si tu plan es consentir a tus hijos con un nuevo guardarropa este 30 de abril, no olvides invertir tu dinero en piezas especiales para que sus outfits luzcan como de revista.

Marcas internacionales como Gucci, Balenciaga Kids, Zara y Mango han comenzado con el lanzamiento de nuevas prendas que se han replicado en otras empresas. Desde recién nacidos hasta adolescentes, estos estilos contemplan los diferentes estados de ánimo que tus hijos quieran transmitir al momento de elegir sus outfits.

Este año estará enfocado en lucir looks frescos, originales y llenos de color, sin olvidarnos de los estampados floreados y clásicos de esta época, con toques de modernidad y la comodidad que necesitan los niños para moverse con libertad. Estas son las tendencias que no puedes dejar de conocer para inspirarte y encontrar el regalo perfecto para que esta fecha no pase desapercibida y los pequeños puedan estrenar nuevos atuendos.

Flores y estampados vibrantes

Las prendas que hacen referencia a la naturaleza y los colores característicos de esta época siempre serán una excelente opción. Es posible que encuentres este tipo de estampados en vestidos para niñas, ideales para los días soleados en donde quieran convertirse en princesas. En el caso de los niños, las camisetas contarán con estampados vibrantes en fondo blanco que resaltarán las formas y figuras de la naturaleza.

Foto: Pixabay

Tendencia en colores

Los tonos más recurrentes durante estos meses serán el amarillo, que refleja la energía, vitalidad y el brillo del sol, acompañado de tonos grises que contrastan con elegancia y formalidad. Los colores neutros también serán muy utilizados, especialmente si están en tonos pálidos o pasteles, como rosa, verde y azul.

Foto: Pixabay

Divertidos estampados

Al parecer, los estampados únicos llegaron para quedarse y se han posicionado como una de las opciones favoritas para que los niños puedan expresarse. Unos de los más utilizados durante la primavera y el verano serán los de animales. Otro estilo popular serán las playeras con textos y elementos decorativos. Para las ocasiones formales, los estampados elegidos serán cuadros y líneas en tonos básicos.

Foto: Pixabay

Prendas tejidas

A pesar del calor, no pueden faltar suéteres o sacos en el guardarropa. Las propuestas a base de tejidos podrás encontrarlas en todas las tiendas. También estarán presentes blusas o accesorios.

Foto: Pixabay

Estilo náutico

Las rayas horizontales en tonos azules y blancos son un clásico de esta temporada. Además, una ventaja es que pueden utilizarse tanto para looks femeninos como masculinos. Foto: Pixabay

Bohemio

Con estampados delicados y telas sueltas para dejar volar la inspiración de los más pequeños de la casa. Foto: Pixabay

