¿Necesitas dinero? Estos son los mejores rituales para tu estabilidad financiera

Una de las cosas que nos han dicho miles de veces para la abundancia financiera es que debemos comprar de color, rojas, verdes, doradas, es decir colores yang, para atraer dinero nunca negras, azules, grises.

Si te gustan los rituales y crees en el poder de la energía y los planetas, entonces debes intentar hacer estos rituales para que nunca falte el dinero en tu cartera. .

Cartera ordenada

Es uno de los rituales básicos, pues el tener carteras desordenadas y con mucho ticket no atrae el dinero por qué la energía no llega a ellas. Limpia tu cartera constantemente para atraer billetes, además no olvides siempre debes tener un billete en tu cartera para que atraiga a muchos más billetes.

Lentejas

Las lentejas son el símbolo de las monedas, por lo que es importante poner algunas en tu monedero de la cartera para que esas “monedas” se te dupliquen. De preferencia cambia las lentejas cada dos semanas.

Ritual de las 6 veladoras.

Frota 6 veladoras doradas con aceite de olivo, después de esto, un domingo en la mañana, prende las velas una por una y déjalas así durante sólo una hora. Cada vez que prendas una vela, imagina cómo consigues el dinero que con tanta urgencia necesitas. Hazlo durante 6 días seguidos y te sorprenderán los resultados.

Ajo en la cartera

Se dice que es un poderoso amuleto para que no te falte el dinero en tu bolso, debes llevar un diente de ajo envuelto en un papel de aluminio en el bolso o la cartera para que tus problemas financieros terminen.

