¿Cómo divertirte al estilo 'Luis Miguel' en Acapulco, Guerrero?

¿Sabías que el destino favorito de Luis Miguel en su juventud era Acapulco, Guerrero? Sí, sus hermosas playas guerrerenses, clima cálido y una cercanía a la Ciudad de México, fueron el escenario de varias fiestas icónicas del interprete de "Cuando Calienta el Sol".

Y es que ahora que se estrenó la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, en la plataforma streaming Netflix, nuevamente Acapulco acapara la atención por su importancia para el cantante, por ello, aquí van 5 actividades que seguramente "Luismi" haría en su próxima visita a Acapulco:

Bronceado perfecto en Playa Bonfil

Un lugar simbólico para los acapulqueños y sin duda uno de los sitios favoritos del también conocido como “el Sol”, es Playa Bonfil. Ubicada en la zona Diamante del puerto, este paradisiaco lugar cuenta con el oleaje perfecto para practicar surf, más de 50 restaurantes en los que se puede degustar desde el reconocido a nivel internacional pescado a la talla, hasta los clásicos sopes con frijoles o empanadas de cazón que son sencillamente irresistibles, o porque no, relajarse con un masaje frente al mar teniendo como música de fondo las olas rompiendo sobre la arena. Además, esta playa fue el lugar elegido por Luis Miguel para construir su casa en el destino y disfrutar de las vistas espectaculares que la playa Bonfil ofrece.

Paseo en yate al estilo “Mirrey”

Qué mejor forma de disfrutar el mar que recorriéndolo en compañía de tus amigos, -respetando claro la sana distancia-, en un yate, una de las actividades favoritas del intérprete de “La incondicional”, que se caracteriza, además de su innegable talento, por su aire despreocupado y estilo inigualable para disfrutar la vida. Al igual que Luis Miguel, anímate a vivir una experiencia diferente en Acapulco recorriendo el Océano Pacífico, disfrutando de la brisa en tu rostro y escuchando de fondo el soundtrack de la segunda temporada de la serie de Netflix, mientras disfrutas de un hermoso atardecer. En el destino existen diversos prestadores de servicios que ofrecen este tipo de experiencias que además puedes disfrutar en pareja, amigos o familia, en una de esas, si tienes suerte, podrás ver ballenas o hasta delfines.

Para vibrar alto

Vive un momento de relajación y olvidarte del ajetreo del día a día, como lo hacía Luis Miguel, en una de las actividades que puedes disfrutar en este maravillo puerto, un día de spa. Encuentra distintas terapias de relajación y descanso con la aplicación de las mejores técnicas de masajes y herbolaria a nivel mundial. Con atmósferas distintas, cada spa en Acapulco tiene su personalidad y estilo. Encuentra la mejor opción para ti y olvídate del estrés.

Así se siente México

Los turistas no pueden decir que visitaron Acapulco si no disfrutaron de la comida típica del destino. Es bien sabido que “El Sol” tenía una amplia lista de restaurantes favoritos en esta ciudad incluyendo cocinas tradicionales en las que el pescado a la talla era un platillo que no podía faltar en su menú, hasta restaurantes gourmet donde además de exquisitos platillos de cocina internacional, disfrutaba de espectaculares veladas, con esas impresionantes panorámicas de la bahía de Acapulco. Como prueba de ello encontrarás que en muchos lugares como parte de su decoración se incluye una foto de Luis Miguel. A lo largo de este destino, desde la Zona Diamante, pasando por la Zona Dorada, Tradicional y Píe de la Cuesta, Acapulco cuenta con una amplia oferta culinaria que va desde la comida tradicional rica en mariscos y pescados, hasta una gran variedad de cocina internacional con sabores del mundo para deleitar el paladar.

