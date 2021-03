Semana Santa: Estados de México con Viacrucis reconocidos a nivel mundial

La emotiva celebración del Viacrucis en el que se lleva a cabo la representación del sufrimiento de Jesucristo de acuerdo con la fe cristiana, tiene un sello distintivo en México, y desde luego a lo largo del país hay diferentes representaciones que son reconocidas por su tamaño y en ocasiones por la crudeza de su representación.

Te invitamos a descubrir algunas de ellas en el caso de que tengas planeado un viaje turístico aprovechando los días de descanso por esas fechas en nuestro país.

Iztapalapa

La representación más grande del Viacrucis se lleva a cabo en Iztapalapa, alcaldía al oriente de la ciudad de México, que año con año lleva a cabo el ritual católico desde la noche del jueves santo y hasta el domingo de resurrección.

Es el más antiguo en el país, data del siglo XIX y se llevó a cabo para dar las gracias a Dios por los favores recibidos luego de ser azotados por una epidemia de cólera, los habitantes acudieron al santuario del Señor de la Cuevita, y desde entonces llevan a cabo la representación tradicional.

En ella participan decenas de actores y miles de “extras” (los mismos habitantes) que siguen paso a paso el sufrimiento de Jesús y expresan su agradecimiento con una manifestación de fe y júbilo que culmina con la crucifixión del actor principal (él cuál es escogido con años de antelación) en el Cerro de la Estrella. El evento es de tal magnitud, que año con año es televisado y seguido por millones de personas en varias partes del mundo.

Puebla

La representación en la capital del estado de Puebla, es distinta a otras que se llevan a cabo en México. La ceremonia da inicio en punto del mediodía frente al atrio de la Catedral de Puebla y el recorrido de los fieles se hace junto con las cinco figuras religiosas más reconocidas de la ciudad: la Virgen de la Soledad, el Señor de las Tres Caídas, la Virgen de los Dolores, el Señor de las Maravillas y el Jesús de Nazaret.

La “Nueva Jerusalén” como es conocida la ciudad de Puebla desde el año 1606, adquirió ese nombre porque la orden de los Franciscanos, encargados de custodiar los lugares santos de Jerusalén, a su llegada a Puebla notaron similitudes topográficas, como el cerro y el río (que ahora pasa por debajo del Boulevard 5 de mayo).

A partir de esa semejanza, comenzó la construcción de 14 capillas que representaran a las estaciones del Viacrucis (el día de hoy, sólo quedan doce), y por esa razón se considera el primer Viacrucis de toda América, que inicia su recorrido en la capilla de la iglesia de San Francisco.

Chihuahua

En un estado que habitualmente no se espera que se lleve a cabo una representación de este estilo, hay una escenificación muy peculiar en la Sierra Tarahumara. Se podría decir que es una fiesta pagana, en la que convergen los ritos cristianos y los prehispánicos.

La celebración se inicia con el pasaje en el que los fariseos liderados por Judas, controlan al pueblo y sus autoridades para tomar a Jesús y matarlo. Después, los apóstoles de Jesús pelean en contra de los fariseos hasta vencerlos.

La representación está enmarcada con participantes que acompañan el rito con los cuerpos pintados, motas blancas y vestidos con huaraches, coyeras y zapeta, mientras fariseos y apóstoles pelean, los participantes danzan al compás de las flautas y los tambores.

El viernes santo se lleva a cabo la tradicional quema de Judas en un ambiente festivo, similar a otras partes en el país.

Guerrero

La representación en Taxco de Alarcón, Guerrero, es quizá una de las más realistas de las que se tenga registro en el mundo, quizá comparada con las que se llevan a cabo en Filipinas.

Los orígenes de esta celebración se remontan al año 1598, cuando los frailes constructores del ex Convento de San Bernardino comenzaron con la representación, pero no tuvo periodicidad, hasta que en 1949 se dio el vuelco a la festividad y desde entonces no ha dejado de hacerse en la ciudad de la plata.

La representación más impresionante se lleva a cabo el jueves santo con la procesión de la hermandad de Los Encruzados.

Dicho grupo está dividido en dos, los flagelados y los encadenados, Los primeros salen con el torso desnudo, con capuchas de color negro y cargando rollos de varas de zarzamora de más de 40 kilos, descalzos y con una larga falda negra. Mientras que los encadenados, llevan un atuendo similar pero van atados con cadenas en los pies mientras se flagelan la espalda con varas espinosas durante su recorrido.

De acuerdo con las tradiciones del lugar, ver las llagas sangrientas y caminar bajo el inclemente sol del domingo de resurrección, es la ofrenda perfecta para recibir el perdón de Dios por sus pecados, a las puertas de la Iglesia de Santa Prisca.

Michoacán

En el estado se conserva la tradición en los poblados de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Patamban y en la capital Morelia, esta última, sede de la impresionante Marcha del Silencio.

En los primeros dos poblados, sus habitantes, tres días antes bailan ante la imagen de Cristo, representado por los más humildes pobladores del lugar, Después, el miércoles salen los fariseos disfrazados con gabanes y látigos en busca del Mesías, rito que se repite en la mayoría de representaciones en el país, hasta la crucifixión.

Una vez terminada la escenificación, los participantes cenan con pozole de haba, alimento típico de la cuaresma, mientras los ancianos explican el origen y los detalles de la celebración a los más jóvenes y a los visitantes.

Finalmente, en Morelia se lleva a cabo la procesión del silencio, es el espectáculo más representativo de la ciudad en esas fechas; en el recorrido se pueden ver a los participantes acudir con su ropaje en tonos blanco, morado y negro, mientras las caídas de Jesús se escenifican desde los balcones del Centro Histórico.

Querétaro

En la capital del estado se realiza uno de los Viacrucis de México más interesante. Los participantes en la celebración salen desde el Templo de la Cruz, lugar en el que hay un árbol que genera espinas con forma de cruz.

Los asistentes acompañan a los dolientes y a los fieles durante los recorridos por los santuarios de San Francisco, Santa Rosa y de San Agustín.

El viernes por la noche las calles del centro son invadidas por un silencio absoluto que se rompe con el sonar de las cadenas que arrastra la Procesión del Silencio, una de las representaciones más reconocidas, no sólo en el estado, sino en todo el país.

Chiapas

Sin duda, una de las representaciones más famosas es la que se lleva a cabo en el municipio de San Cristóbal de las Casas.

El viernes santo se realiza una jornada de adoración a la cruz y la comunión de los fieles, todo esto bajo el repicar de las campanas; ese día los católicos acostumbran no bañarse y tampoco utilizan escobas para no barrer sus casas.

El sábado celebran misa en todos los templos bajo la luz de las velas y en completo silencio, y a mitad de la liturgia prenden la luz eléctrica y hacen sonar las campanas en señal de júbilo por la resurrección del Señor, además de prender el famoso cirio Pascual.

Finalmente, se cierran las festividades con el tradicional sábado de gloria y la quema de Judas, similar a la que se lleva a cabo en varias partes de México.

