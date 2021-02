Llega a México el hard seltzer más ligero del mercado

El primer hard seltzer de Amstel ULTRA® llega a México para ofrecer no sólo una de las bebidas premium del sector más ligeras y deliciosas, sino una explosión de sabor con toques frutales y herbales que incluye té negro, jengibre y hierbabuena con el plus de que no contiene azúcar ni carbohidratos.

Así, a partir de febrero, este seltzer, el nuevo integrante de Amstel ULTRA®, marca un antes y un después entre todos los seltzers, ya que por ser el más ligero del mercado, no sólo resalta los atributos del producto de una manera original, sino que conecta con el estilo de vida de sus consumidores.

En este sentido, Antonio Matienzo, director de marcas de la empresa, comentó: “En HEINEKEN México seguimos innovando para ofrecer a nuestros consumidores los mejores productos dentro de la categoría. Para el desarrollo de los sabores de Amstel ULTRA® Seltzer, buscamos ingredientes en tendencia, algo diferente a lo que estábamos viendo en el mercado. A partir de ello, decidimos desarrollar combinaciones con notas herbales que resultan realmente atractivas y novedosas”.

Poder disfrutar lo más sencillo de la vida se ha convertido en el nuevo lujo y este seltzer redefine lo aspiracional con su campaña “Sofisticadamente simple”. Además, su receta fue creada en México, con agua mineral, frutas y hierbas; sólo 80 calorías, 4% de alcohol y tres deliciosos sabores: Frambuesa & té negro. Maracuyá & hierbabuena y lima & jengibre.

La apuesta de Heineken en México es la de consolidarse como una empresa multicategoría y con la llegada de este seltzer afianza su liderazgo en el segmento de bebidas, al captar a la mayoría de los consumidores actuales que tienen un gran interés en su bienestar físico y mental.

Foto: Especial

dhfm