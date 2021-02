¿Rompiste con tu novio y estrás triste? Éstas son las razones para estar feliz

Acaba de pasar uno de los días más melosos del año, “El día del amor y la amistad”, las calles y redes sociales están llenas de parejas enamorados y mensajes cursis, mismos que es muy lindo cuando estás enamorado, pero, ¿qué pasa si estás soltero o acabas de terminar una relación?.

Sin duda alguna, una ruptura amorosa es muy difícil de llevar, pues siempre se ve el lado negativo de la situación que si el dolor de ya no estar con la persona que quieres, probablemente exista una tercer persona en discordia o simplemente por que ya no se entienden y a veces pesa más la tristeza de la separación que impide ver el lado bueno que trae ésta.

Aunque suene un poco descabellado, la verdad es que sí, una separación también trae cosas buenas pero a veces los involucrados están renuentes a verlas, por eso aquí te las daremos a conocer.

1.-Te aprendes a conocer

Sí, él o ella ya no está más en tu vida, así que es momento de decirte el tiempo que le tenías a tu pareja a ti mismo, puede resultar difícil por que a veces uno no esta preparado para “soportarnos” tanto tiempo, pero si haces este ejercicio aprenderás a saber que te gusta de ti y que es lo que no, y así con el paso de los días podrás ir mejorando ese aspecto de tu vida que no te encanta.

Otra cosa es que puedes consentirte, y no hablamos de comprarte millones de prendas o pares de zapatos o irte de fiesta, puedes consentirte un día comiendo un helado y viendo tu serie favorita, dedicarte tiempo siempre es una buena opción.

Foto: Pixabay

2.-Adiós a las ataduras

No todas las relaciones deben ser así, sin embargo, existen parejas que a todo momento y a todas horas se la pasan hablando por teléfono o en whatsapp, ¿en qué momento están solos verdaderamente?.

Cuando terminas con tu pareja, tu celular, descansa y también tu, tus nervios y tu alma, aunque quieras y ames mucho a esa persona aprenderás a ser autónomo.

Foto: Pixabay

3.-De amor nadie se muere

Es una de las mejores frases que puede existir en la vida, y es que hasta el momento no existe una persona que haya muerto por amor, las rupturas amorosas te enseñan muchas cosas y una de ellas es que te enseñan a vivir.

La vida es maravillosa como para pasar llorando todo el tiempo por algo que no pudo ser así que mira el lado positivo y date cuenta que aunque tengas el corazón un poco apachurrado alguien en esta vida dio su último suspiro y tú puedes ver, escuchar, reír, caminar por las caóticas calles de la CDMX, así que disfruta.