Diabetes: 5 plantas medicinales que te harán bajar el azúcar de manera natural

La diabetes se origina cuando el páncreas, que produce la hormona llamada insulina y permite que el azúcar en sangre entre a las células y se use como energía, no elabora la cantidad suficiente de esta sustancia o cuando sí la crea pero el cuerpo no la utiliza correctamente, causando picos altos de glucosa en sangre. Entre tantos remedios naturales para combatir esta enfermedad, especialistas sostienen que una de las alternativas más eficaces es la utilización de algunas plantas especiales que podemos cultivar en el jardín.

En este sentido, se podrá reducir los niveles de azúcar en sangre gracias a las plantas, evitando no solamente problemas vinculados con la diabetes, sino también otros que afectarán la visión, nervios, riñones y corazón. En consecuencia, los ejemplares de jardín incidirán en la glucosa generada gracias a la ingesta de alimentos que se convierten en azúcar y se liberan en el torrente sanguíneo sin que el cuerpo lo necesite ni utilice.

Ante este panorama, las personas que tengan diabetes deberán cambiar sus hábitos alimenticios, controlar sus niveles en las primeras horas de la mañana y después a lo largo de la jornada, a la vez que desarrolle ejercicios físicos, retrasando de esta forma los niveles de la enfermedad. Entre los cambios necesarios, hay algunos vinculados a la ingesta de plantas a través de infusiones, reduciendo las drásticas consecuencias que podrían afrontar los diabéticos.

En consecuencia, entre las principales alternativas que encontramos en el jardín para disminuir los niveles de glucosa en sangre, encontramos 5 plantas perfectas para este cometido. La de mayor relevancia es la stevia, debido a que ayudará a endulzar las comidas o infusiones sin necesidad de acudir al azúcar u otros endulzantes industriales. Según diversos estudios, las hojas de estas plantas son 60 veces más dulces que el azúcar que se ingesta a diario. Otra opción es beber té de vainas de judía o frijol, que se podrá consumir tres veces al día, disminuyendo la glucosa en sangre e incrementando la producción de insulina.

Foto: Pixabay

La canela es otra de las plantas de jardín que incidirá en la estabilización de la glucosa, potenciando la acción metabólica de la hormona que produce el páncreas. Además, el copalchi es otro ejemplar que encontremos en las recomendaciones de expertos ya que metabolizará mejor los azúcares en sangre. Por último, el quinto ejemplar natural más eficiente para reducir las consecuencias de la diabetes es el eucalipto debido a que regulará la glucosa en los torrentes sanguíneos.