5 remedios para hidratar el cabello seco

El sueño de toda mujer es lucir una cabellera fuerte, sana y brillosa; sin embargo, no todas corren con la misma suerte, pues al igual que todas las partes del cuerpo, el cabello tiene características que varían de persona a persona. Afortunadamente hay varios consejos que pueden ayudar a que el pelo tenga un aspecto en particular.

Probablemente quienes más sufren son aquellas personas con el cabello seco, pues resulta difícil de manejar, peinarlo es un dolor de cabeza y ni hablar del frizz, que puede arruinarle el día a cualquiera. Es por ello que el mundo de la belleza tiene miles de secretos, rutinas y consejos para dejar increíble la textura del pelo.

Sin embargo, para ver los resultados es necesario mantenerse constante en cada uno de los consejos, así como seguirlos al pie de la letra para rescatar la cabellera y que luzca mejor que nunca sin importar si es lacia, ondulada, china, corta o larga.

Dile adiós al calor

Una de las principales razones por las que el cabello sufre daños considerables es el usar mucho calor ya sea para secarlo o peinarlo, por lo que la mejor recomendación es buscar alternativas y evitar hacer uso de secadoras, planchas o tenazas, ya que la exposición prolongada del pelo a este tipo de artefactos lo puede ir resecando.

(Foto: Pixabay)

Un efecto similar al de estos productos es el Sol, pues los fuertes rayos pueden ocasionar daños en el cuero cabelludo y en el aspecto del cabello, es por ello que se recomienda el uso de sombreros o gorras cuando la exposición sea mucha. Y al igual que el calor que producen las planchas, el solar también se puede proteger con productos especiales a la venta en cualquier lugar de belleza o farmacias.

Utiliza champú y acondicionador especiales

Otro de los errores más frecuentes para no tener un cabello sano y brillante es no utilizar los productos adecuados. Aunque esta medida se trata de un ensayo y error para determinar cuáles champús resultan ideales o dañinos, se deben de tener en cuenta ciertos aspectos, como determinar cuál es el tipo de pelo: lacio u ondulado, seco o graso, etc.

En el caso de las personas que ya tienen la melena seca, se debe optar por un champú hidratante y para que haga efecto es necesario combinarlo con otros productos como acondicionador y crema para peinar. Uno de los consejos antes de cambiar de marcas es considerar que no tengan parabenos ni sulfatos, que son las sustancias causantes de la resequedad.

Dieta saludable, perfecta para rescatar el cabello

Aunque en un primer momento pareciera no tener mucha relación, la dieta es la clave para mantenerse sano en cualquier aspecto y el llevarla de manera adecuada no sólo puede ayudar con el peso o enfermedades, pues sus beneficios también comienzan a mostrarse tanto en la piel como en el cabello.

Entre los alimentos ricos en minerales y otras propiedades que debes comer para hidratar el cabello destaca el aguacate, las espinacas, zanahorias, avena, salmón, huevos, así como grasas buenas y por supuesto, beber abundante agua.

Las mascarillas de aguacate son ideales para hidratar el cabello. (Foto: Pixabay)

Mascarillas caseras

Así como algunos alimentos resultan perfectos para ingerirlos y ver los resultados, otros más se pueden aplicar directamente en el cabello como mascarillas.

Uno de los ejemplos perfectos es el aguacate que en combinación con dos cucharadas de miel y una de aceite de oliva resultan en una mascarilla perfecta para hidratar el cabello tras dejar reposar la mezcla de 10 a 15 minutos en el cabello. Para retirar el excedente hay que enjuagar con agua tibia y lavar con champú y acondicionador.

Tratamientos para el cabello

El último de los consejos es buscar ayuda de un profesional para hidratar el cabello y regresarlo a su estado natural. Aunque hay daños considerados irreparables, muchos otros son fáciles de tratar y pese a que los resultados no se verán de la noche a la mañana, con el paso de las semanas el pelo lucirá mejor que nunca.

Algunas de las alternativas para ello son tratamientos, aceites o ampolletas a aplicar entre una y dos veces por semana; es importante seguir todas las recomendaciones de los profesionales o de lo contrario los resultados no serán favorables para el cabello.

