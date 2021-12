Cuida tu peso; 5 recomendaciones para no romper la dieta en la Cena de Navidad

En México, las fiestas de fin de año se caracterizan por la gran cantidad de comida y calorías que podemos encontrar en ella. Hablamos de las posadas, la Cena de Navidad y también el fin de año. Se trata de comida que sólo se prepara en esta época, pero que no es precisamente la más saludable para nuestro cuerpo.

Y aunque hay algunas cosas que son muy tradicionales y que todos queremos probar, es necesario decidir cuáles son las cosas que más nos gustan y también las cantidades razonables que comeremos. Así, se pueden probar algunos de nuestros platillos favoritos, pero sin afectar nuestra dieta y nuestra salud.

Además, si comienzas a hacer un esfuerzo desde esta época, será mucho más fácil cumplir con tus objetivos estéticos y de salud para el inicio del año 2022. Por eso, te damos 5 consejos para que disfrutes las fiestas decembrinas, pero sin afectar a la dieta.

FOTO: Twitter

5 Consejos para no romper la dieta en la Cena de Navidad

Sabemos que no es tan fácil dejar de comer las cosas que se sirven en las fiestas de fin de año. Pero no es necesario hacerlo, sólo debes ser muy consciente de las cosas que se pueden hacer y las que no, para que no rompas la dieta y enero no sea tan difícil para recuperar los kilos de más que se ganan en estas fechas.

1.- Come algo ligero antes de la cena. Puede ser alguna fruta, verduras o nueces que contienen grasas buenas. Así, tu cuerpo sentirá algo de saciedad y en la noche no comerás tanto.

2.- Evita alimentos innecesarios. Si quieres comer pavo, romeritos y bacalao, puedes sacrificar cosas que no son de temporada y que agregan muchas calorías y azúcar a tu dieta. Evita el postre, los refrescos y los digestivos. No comas tortillas y pan.

Evita postres y otras comidas que no son sólo de la época navideña

FOTO: Twitter

3.- Haz una cena balanceada. Antes del plato fuerte o el plato con los diferentes guisados, come una ensalada con verduras frescas y toma agua o bebidas que no contengan azúcar ni calorías. Tu plato principal puede contener algún tubérculo o cereales como arroz o trigo. Si quieres comer dulces, consigue unos que estén hechos con edulcorantes, son un poco costosos pero sólo es una vez al año.

4.- No consumas alcohol. Las bebidas alcohólicas poseen muchas calorías, sin importar si las tomas solas o con mezclador. Por eso, si vas a beber, hazlo con moderación. Una copa es más que suficiente para brindar con tus seres queridos.

5.- Digiere la comida. Sabemos que las cenas en la posadas, en fin de año o en navidad son de noche. Pero no es recomendable cenar e ir a descansar. Disfruta una caminata con tus seres queridos, hagan un karaoke o jueguen mímica y diviértanse un rato. Verás que la noche no será tan pesada a la hora de dormir.

No duermas justo después de que terminaste de cenar

FOTO: Twitter

