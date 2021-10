Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MIÉRCOLES 6 de octubre según tu signo

La carta de este miércoles 11 de agosto tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este miércoles 6 de octubre salió la carta de “El Carro”, un arcano mayor del tarot Rider Waite y lo rige el número 7. “El Carro” es una carta muy positiva y dinámica, su significado general y muy claro pues expresa la fuerza de voluntad, la victoria y la determinación, así que este día todo lo que te propongas lo podrás lograr.

Amor

Deberás aprender a poner límites, pues seguramente eres de esas personas que se enamoran muy rápido, sin embargo, recuerda que no te ha ido nada bien en tus últimas experiencias, así que no tengas miedo a decir que no.

Debes ser cauteloso, por que este día marcado con la carta de “El Carro” todas las energías se moverán y muy probablemente amores del pasado toquen a tu puerta, pues se han dado cuenta de lo feliz que estás sin ellos y ahora se dieron cuenta de la gran persona que dejaron ir, solo recuerda lo que al principio dijimos, debes aprender a poner límites en cualquier terreno.

Trabajo

Deberás ponerte atento a tu círculo laboral pues entre tus colegas hay alguien muy competitivo y que no está de acuerdo con lo que tú haces, pero tranquilo no es momento de pelear ni querer arreglar las cosas por tu cuenta.

Recuerda que la carta del carro es movimiento, es determinación y victoria, así que tú sigue haciendo tu trabajo como hasta el momento que si tu jefe no te ha dicho nada es por algo, así que deja que los demás hablen y vean cómo avanzas.

Salud

Este miércoles 6 de octubre pinta de lo mejor para tu salud y es un muy buen día para iniciar con un plan de acondicionamiento físico.