Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy SÁBADO 2 de octubre según tu signo

La carta de este sábado 2 de octubre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este sábado 2 de octubre es La Suma Sacerdotisa.

Este arcano mayor significa estar en balance, la moderación, la paciencia, el propósito, la tenacidad para el objetivo a lograr, esta carta te habla del autocontrol además es una buena señal pues dice que siempre estas bien acompañada y ese amigo que está a tu lado siempre seguramente jamás te va a traicionar.

Amor

Esta carta es muy positiva pues marca pues este día tendrás grandes y agradables momentos a lado de tu pareja quien disfruta de tu compañía, comprensión y tu pareja al igual que tu se siente respaldado y apoyado en ti .

Si estás soltero o soltera, este día te armas cuenta de lo bien que te ha sentado estar sin una pareja pues te has procurado tanto que ahora estás enamorado de ti mismo por lo que tu futura pareja llegará a un lugar en donde no habrá heridas y podrás iniciar un romance pleno y maduro.

Trabajo

Respecto al trabajo, al igual que en el amor, esta carta es de gran augurio pues si tienes planeado firmar alguna asociación estarán muy favorecidos el trabajo será estable y tus jefes podrían ver en ti un gran crecimiento lo que podría detonar un ascenso y con él un aumento de sueldo pero también de responsabilidades.

Salud

Hoy te sentirás liberada de ti misma, más ligera,el buen humor estará presente desde que te levantes hasta que te vayas a dormir esto hará que tus defensas estén muy altas así que no deberás preocuparte por el plano de la salud.