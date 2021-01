Top 5 de películas de videojuegos para padres e hijos

Después de una buena cena, ya sea navideña o de año nuevo, de convivir con la familia y los hijos, al día siguiente no quedan ganas de hacer nada, si acaso seguir comiendo el recalentado, pasar un rato tranquilo todos juntos, poner la tele y disfrutar. Por lo anterior escoger una buena película se ha vuelto una de las tradiciones más disfrutables y comunes de la época decembrina.

Las elegidas como parte del ritual post-fiestas casi siempre tienen que ver con géneros como la fantasía, la ciencia ficción y por supuesto las tradicionales de la época, pero por qué no ponerle ese aderezo extra con unas buenas películas basadas en los videojuegos y por eso aquí les van mis recomendaciones.

Wreck it Ralph

Durante un buen tiempo se pensó que no podían existir buenas películas basadas en los videojuegos y que la única salvación era hacer historias que giraran en torno a las mismas llenas de homenajes y referencias, pero no más. Algo así es Ralph el Demoledor un gran éxito de Pixar que alude a los gamers de vieja escuela con muchos, pero que también encantará a los pequeños con su historia conmovedora, sus personajes entrañables y su representación del mundo adentro de un arcade.

Sonic the Movie

Tengo que ser sincero, mi mayor preocupación cuando vi el anuncio de esta película de Paramount, no fue el raro aspecto con el que presentaron a la mascota de SEGA, con sus ojos extraños y sus dientitos inquietantes, si no que su historia se mezclara con el mundo de los humanos, algo que no pensé que fueran a resolver adecuadamente. Sin embargo esta película del 2019 fue todo un éxito logrando que nos encariñáramos de nuevo con el erizo azul y que esperemos ya por su secuela. Divertida y emocionante al mismo tiempo.

Noticias Relacionadas Estos fueron los 10 videojuegos más vistos en Twitch durante el 2020

Detective Pikachu

Pokémon es una fábrica de alegrías y sonrisas, todo lo que toca la marca se convierte en oro, después de una larga espera por verlos en el cine, fue raro que se eligiera una historia basada en un juego no tan popular. Pero nada de eso detuvo este gran hit de ofrecernos una muy buena historia de detectives, de cumplir nuestro sueño de ver a los Pokémon en la pantalla y de escuchar a Ryan Reynolds como Pikachu. Por si fuera poco, su trama gira en torno a la relación padres e hijos dejando un mensaje que te llega al corazón.

Dragon Quest Your Story

Otra película cuya trama nos habla de la familia. Esta película lanzada para Netflix retoma la historia del quinto videojuego de la franquicia y la hace lucir de forma muy especial haciendo una gran animación envuelta en una magnífica historia que nos recuerda la importancia de que nosotros y nuestros hijos vivamos nuestras propias aventuras. Háganme caso cuando les diga que deberán tener a lado unos pañuelos, por eso de las lágrimas.

Ready Player One

El gran fenómeno cultural de esta obra creada por el autor Ernest Cline hizo que el mismísimo Steven Spielberg volteara a verla y decidiera hacer una película de ella. Cargada quizás con la mayor cantidad de referencias posible al mundo de los videojuegos y la cultura pop, esta película llena de emoción y acción no lleva a un mundo ficticio virtual que tanto padres como hijos quisiéramos vivir; al mismo tiempo que nos embarca en una aventura de búsqueda por el más grande secreto. Apuesten con sus hijos a ver quién descubre más easter eggs y la disfrutarán al doble. El libro ya tiene una secuela y se dice que hay posibilidades de que también se lleve al cine con Ready Player Two.

Estas fueron las recomendaciones de Papá Gamer para ver películas este fin de año junto a la familia, díganme que otros films están en su repertorio y no pueden faltar durante las fiestas.

Escucha y descarga el podcast de Utopía Geek