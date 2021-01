Estos son las creaciones de Christian Dior que aún siguen marcando tendencia

Christian Dior, diseñador de modas nacido en Normandía, llegó a la industria por los métodos convencionales. Durante su juventud fue enviado a París, con esperanzas de que algún día formara parte de los cuerpos diplomáticos de Francia.

En cambio, pasaba su tiempo sumergido en el mundo creativo y bohemio, acompañado de nombres como Salvador Dalí, Jean Cocteau y Christian Bérard. Inicialmente el diseñador francés Christian Dior había fundado una galería de arte financiada por su familia, la cual alojaba trabajos de artistas como Picasso y Braques, más la Gran depresión hizo su parte en llevar a la familia a la ruina, obligando al entonces galerista a explorar nuevas formas de ingreso.

Se dice que mientras exista la alta moda en París, siempre habrá Christian Dior, la maison fundada por el francés que creó las bases para la moda moderna. El diseñador de sueños, creador de la silueta acreditada con devolver la feminidad a la moda, estuvo influenciado por sus memorias y sus alrededores para la creación de sus primeros diseños.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, Christian Dior dio a las mujeres una razón para volver a vestir con su New Look. Con sus diseños le dio la posibilidad de ser elegantes a todas las mujeres, no solo aquellas de la alta sociedad, su éxito vino con la democratización de la moda y la expansión de su marca a nivel mundial.

Su creatividad se apoyó de su audacia para los negocios, Dior abrió boutiques en Londres y más tarde en Nueva York, siendo el diseñador que llevó la sofisticación del diseño parisino a América.

Estos son sus diseños que siguen marcando tendencia pese al pasar de los años:

El New Look

Rompiendo con la austeridad de los diseños luego de la Segunda Guerra Mundial, Christian Dior creó el New Look, una silueta de cintura estrecha y falda completa hasta mitad de la pantorrilla, que resaltaba la figura de reloj en las mujeres.

Foto: Especial

La Bar Jacket

Lanzada en su colección de 1947, la Bar Jacket formaba parte de la ilusión del New Look. Esta chaqueta presentaba una cintura marcada y caderas amplias, contribuyendo a la feminización de la figura. Esta pieza creó un nuevo estilo para los diseñadores, no solo en Francia, quienes comenzaron a hacer imitaciones de la Bar Jacket, y haciéndola una de las tendencias más relevantes del siglo XX.

Foto: Especial

Las faldas en zigzag

Para su colección de primavera 1948, Dior presentó una manipulación de tela revolucionaria para la moda, un cuello de tipo sweetheart y una falda cuyos pliegues orientados en sentido contrario, creaban la ilusión óptica de un vestido en zigzag.

Foto: Especial

Los chalecos de cintura

En su colección de otoño de 1951 Christian Dior introdujo junto a chaquetas tipo box, un chaleco que cruzaba y acentuaba la cintura, y una falda de línea recta que llegaba justo debajo de las rodillas.

Foto: Especial

El top H-Line

En 1954 Dior presentó otra de sus innovadoras siluetas, un cuello completamente horizontal intervenido por las costuras de los hombros en dirección vertical, que creaban la ilusión de una H en el top del vestido, según información de Vogue.