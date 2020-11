¿Cómo lograr que tu casa luzca como nueva con poco dinero? 5 consejos para lograrlo

Se acerca el fin de año y cuentas con poco dinero para hacerle esos arreglitos que le darán un aire novedoso a tu casa. ¿Quieres que los espacios luzcan diferente, pero no sabes qué hacer con tan poco presupuesto? No te aflijas más, que ahora mismo acabaremos con esa inquietud de renovación incluso usando los muebles que ya tienes.

No es necesario que gastes una fortuna, cuando tienes creatividad. Y mejor ni te frustres si tu presupuesto es poco, porque eso sólo te traerá malos ratos y podrías incluso hasta tener un bloqueo creativo y eso es justo lo que no necesitas y menos en estos tiempos tan complicados.

1. Haz limpieza

Si quieres que tu casa luzca como cuando la compraste, lo mejor que puedes hacer es limpieza profunda en todos los espacios. Mueve todo lo que te estorbe, para ubicar lo que te sirve y lo que no. Así liberarás espacio.

2. Cambia el color de la pintura

Esto podría ayudarte mucho a la nueva imagen de tu casa. Arriésgate y ponle un nuevo color que no hayas usado antes y al que le traigas ganas ya desde hace tiempo. Actualmente las tendencias varían mucho. Puedes combinar colores y no es necesario que tu casa esté de uno solo para que se vea bien.

3.Cambia tus muebles de lugar

Otra forma de lograr que tu espacio se vea diferente, es cambiando de lugar lo que ya tienes, así se verá de una manera distinta sin necesidad de comprar cosas nuevas. Incluso puedes poner adornos donde antes no los había.

4. Utiliza papel tapiz

Si no quieres pintar la pared, porque no estás convencido de cómo puede lucir, puedes intentar ponerle un papel tapiz con la facilidad de poder quitarlo cuando sea. La ventaja de esto es que hay muchos colores y formas que no son tan caros. Prueba con algunos y verás que lucirá súper diferente.