¿Cómo AFECTA a los ojos el uso EXCESIVO de pantallas?

En la actualidad las personas pasan muchas horas delante de las pantallas de computadoras, tabletas y celulares. Para muchos es una necesidad, pues lo usan para trabajar o estudiar, sin embargo, estar frente a los dispositivos por demasiado tiempo podría causar daños en los ojos.

Presentar frecuentemente ardor, lagrimeo u ojos rojos pueden ser síntomas ocasionados por el uso o abuso de las pantallas que utiliza la mayor parte de los días.

De acuerdo a un estudio de Deloitte en 2017, el 30 por ciento de los encuestados reveló que sólo transcurren alrededor de cinco minutos del tiempo que transcurre desde que se despierta hasta que revisa su celular.

La luz de las pantallas y el efecto en los ojos

Según los expertos, la luz azul que emiten las pantallas de los teléfonos móviles y computadoras también emana de otras fuentes, como las lámparas de luz fluorescente y las luces LED.

Sin embargo, la cantidad de luz la que las personas se exponen con los dispositivos es mucho menor que el nivel de luz azul del sol, elemento al que estamos expuestos diariamente.

De esta forma, aunque el abuso del sol sí causa daños oculares muy graves, como quemaduras, queratitis y aparición prematura de cataratas, lo cierto es que la proporción de luz azul que recibimos incluso cuando abusamos de las pantallas no es en absoluto comparable.

La razón por la cual causa malestar en los ojos, no es por la acción de la pantalla en sí, sino al hecho de que cuando se está mirando los celulares o computadoras durante un periodo de tiempo prolongado, no se parpadea con mucha menos frecuencia. Estudios indican que normalmente el ser humano no pasa más de 8 a 10 segundos sin parpadear, pero frente a un dispositivo puede estar medio minuto sin realizar esta acción.

El parpadeo regular sirve para lubricar el ojo, Al no realizar esta actividad se favorece a la sequedad ocular responsable de que se vea borroso, de que se lesionen los ojos y de la sensación de tener tierra dentro.

Además, pasar muchas horas delante de las pantallas ocasiona astenopia o, lo que es lo mismo, fatiga visual.

¿Qué hacer?

Los expertos recomiendan para evitar la fatiga visual: trabajar con luz natural, eliminar los reflejos sobre la pantalla, hacer descansos apartando la vista de la pantalla, procurar parpadear con frecuencia y usar lágrimas artificiales para mantener la hidratación ocular.

Sugieren hacer un ejercicio de mirar a lo lejos, por lo menos a 20 metros, durante 20 segundos, cada 20 minutos.

Si a pesar de todo las molestias continúan es conveniente visitar al oftalmólogo para descartar la existencia de otras patologías visuales.