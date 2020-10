Descubre este EJERCICIO ideal para tonificar tu cuerpo y ADELGAZAR 

Bajar de peso puede ser una tarea muy difícil, sobre todo si no contamos con un entrenamiento adecuado que nos permita reducir tallas adecuadamente, ello junto con una dieta equilibrada.

Aunque muchas personas dicen, no tener mucho tiempo para hacer ejercicio e ir largas horas a un gimnasio, existen múltiples ejercicios que pueden realizar en casa y que no llevan más de 10 minutos cuando mucho en hacerlos.

Además, este tipo de ejercicios usualmente no requieren aparatos o pesos integrados, pues combinan una serie de movimientos que, en conjunto, fortalecen las articulaciones y sobre todo, ayudan a bajar de peso debido a su intensidad.

Foto: Pixabay

¿Qué ejercicios realizar?

Si lo que buscas es bajar de peso, tonificar tus músculos, quemar calorías y ganar agilidad y resistencia, existe un ejercicio muy completo que puedes hacer, se llama burpees.

Aunque este ejercicio es de los preferidos por las personas que se dedican al crossfit, ha ganado tal popularidad entre diferentes deportistas como jugadores de americano, corredores y fisicoculturistas.

Ya sea como puro calentamiento o como ejercicio para bajar de peso, los burpees favorecen además el flujo sanguíneo y la resistencia en el cuerpo, pues es un ejercicio anaeróbico que involucra varias articulaciones.

¿Cómo realizarlos?

Como en todo tipo de ejercicios, existen muchas variantes de los burpees, como pueden ser con saltos específicos o movimientos alternados, entre otros más pero, al final, brindan una ayuda muy importante a la hora de lucir más fuerte y delgado.

La forma más sencilla de realizarlos consiste en los siguiente:

De manera erguida, con los pies separados a la altura de los hombros y las manos a los costados baja como en posición de sentadilla hasta que tus manos toquen el piso casi de frente a ti.

Una vez abajo, manda los pies hacia atrás y asume una posición de lagartija.

Posteriormente regresa los pies a la posición anterior y rápidamente levantate para dar un gran brinco con las manos hacia arriba.

Cuando caes al piso es el momento de hacer la siguiente repetición del ejercicio.

Recomendaciones

Aunque puede ser un ejercicio que suene sencillo es importante que lo hagas con ropa cómoda y primero con lentitud para que aprendas la técnica correcta y después vayas aumentando la velocidad de ejecución.

Intenta también hacerlo en un espacio abierto o alto debido al salto que darás, también cuida que tengas espacio suficiente a los lados para no golpearte con algo.

Por: Hanzel Forteza