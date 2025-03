Alex B. revela si estará en Ventaneando supliendo a su hermano

Alex Bisogno sigue dejando de qué hablar tras la muerte de su hermano. El menor de los Bisogno se está encargando de hacer que el mundo conozca el legado de Daniel, pero también es el encargado de confirmar algunos detalles sobre los homenajes que se le están haciendo a periodista de espectáculos. En esta ocasión se encargó de terminar con los rumores de su posible llegada a Ventaneando para tomar el lugar que dejó el 'Muñeco'.

El hermano de Daniel estuvo como invitado en el canal de YouTube de Alan Morales, donde se tocaron varios temas relacionados con el 'Muñeco', pero también sobre el continuar su legado junto a Pati Chapoy, es decir en Ventaneando. Se tiene que recordar que Alex B. ha dejado claro en diversas ocasiones que él y su hermano son completamente diferentes, aunque los dos se hayan dedicado a los medios de comunicación.

"Nunca ocuparía un sillón que ocupó él porque somos muy diferentes, cada uno tiene su personalidad y siempre intenté que no nos compararan", dijo Alex B. a lo que agregó: "Nunca me sentaría en ese sillón porque me quedaría muy grande" para dejar claro, de una vez por todas, que no estará presente en Ventaneando tomando el lugar que ocupó su hermano durante muchos años.