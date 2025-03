Karely Ruiz responde a las críticas por su físico regalando una cirugía estética

Pese a ser una de las influencers más destacadas, Karely Ruiz no ha evitado ser blanco de críticas que iniciaron por el contenido en sus redes sociales y ahora se han dirigido al cambio en su físico a tan sólo unas semanas de haber dado a luz a su primogénita, Madisson. Ante esto, la modelo decidió responder regalando una cirugía estética a una de sus seguidoras con la intención de dejar de lado toda controversia y ganar de nuevo la simpatía de los internautas.

El pasado 2 de febrero la modelo regiomontana, de 24 años de edad, le dio la bienvenida a su primer bebé, Madisson, fruto de su relación con el DJ y productor musical Johnny Echeverría. Aunque se mantiene en contacto con sus fans a través de su cuenta de Instagram compartiendo detalles de su faceta como mamá, esto también la convirtió en blanco de comentarios negativos dirigidos al cambio en su físico, algo ante lo que gran parte de sus seguidores no ha dudado en defenderla.

A tan sólo unas semanas de haber dado a luz, Karely Ruiz se recupera de manera favorable y ha presumido su encantadora figura con cada una de sus fotografías en redes sociales. Aún cuando luce un físico increíble, la creadora de contenido recibe comentarios sobre su físico y la ola de críticas en su contra no se detiene, motivo por el que ha decidido regalar una cirugía de aumento de busto para alguna de sus fans y recuperar el afecto de sus seguidores.

“¿Por qué algunas mujeres siempre me quieren dejar en mal? Yo soy súper buena onda y me gustaría tener muchas amigas. Por eso, el doctor Baquiero y yo queremos regalar un aumento de busto, ¿quien dice yo?”, escribió la influencer a través de sus historias en Instagram.

A través de su cuenta de TikTok, Karely Ruiz publicó un video en el que estalla ante las críticas sobre su figura luego de haber dado a luz; además, respondió a quienes la acusan de romanizar la maternidad asegurando que desde hace varios años ya estaba entre sus planes, pero decidió enfocarse en su estabilidad financiera comprando una casa y con un negocio antes de pensar en convertirse en madre.

“¿Por qué siguen criticando cuerpos ajenos en pleno 2025? Somos mujeres, deberíamos apoyarnos. Obviamente voy a tener pancita, tengo un mes. Tuve a mi bebé nueve meses aquí, se me hizo un panzonón. Obviamente no voy a estar como antes”, dijo la modelo y añadió: “Mientras me tiran, yo estoy disfrutando mi maternidad al máximo. Ha sido una etapa complicada. Tener un bebé no es fácil y no lo romantizo”.