Así reaccionaron los participantes de LCDLF All-Stars al arresto de Aleska Génesis | VIDEO

Aleska Génesis fue detenida la noche de este lunes 10 de marzo momentos después de ser eliminada de “La Casa de los Famosos All-Stars”. La modelo fue interceptada por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México afuera de los foros de televisión con una orden de aprehensión en su contra por presunto robo, ante esto el resto de los participantes fue informado de lo ocurrido durante la gala de este martes.

La modelo venezolana fue trasladada al penal femenil de Santa Martha y fue acusada por su presunta implicación en el robo de relojes de alta gama que habrían sido revendidos en Miami. El momento de su detención fue difundida en redes sociales, donde se observa que rompe en llanto al ver a las autoridades en la puerta de los foros de televisión, con quienes subió a un vehículo particular.

Durante la gala de este martes 11 de marzo los participantes de "La Casa de los Famosos All-Stars” fueron informados sobre lo ocurrido con Aleska Génesis, algo que generó gran impacto debido a los comentarios que surgieron en el pasado sobre las acusaciones que ya enfrentaba la modelo.

“No entiendo nada”, dijo en shock Laura Bozzo, quien le mandó un mensaje de apoyo a Aleska y le ofreció ayuda con asesoría legal: "Desgraciadamente, Javier, estamos, lo digo porque me ha pasado, en lugares donde, lo digo abiertamente, primero te dicen culpable y tú tienes que probar tu inocencia. Lo he vivido, lo he sentido (…) Desde acá le digo a Aleska que la quiero, que todo mi equipo legal está a su disposición”.