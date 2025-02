¡No sólo a Belinda! Filtran que Nodal también le entregó anillo de compromiso a María Fernanda Guzmán, examiga de Ángela Aguilar

El nombre de Christian Nodal vuelve a estar en medio de la polémica, esto después de su ausencia la semana en los Premios Lo Nuestro, donde sí se presentó su esposa Ángela Aguilar, acompañada de su padre y de su hermano; sin embargo, al mismo evento también asistió Belinda, la exnovia y exprometida del intérprete de regional mexicano y con quien protagonizó una relación muy mediática. En medio de toda esta polémica de supuestas indicaciones por parte de Pepe Aguilar para no ir al evento o de las peticiones de su esposa para no encontrarse a la cantante de "La Cuadrada", el mariacheño enfrenta un nuevo escándalo.

Pues ahora que son el tema de conversación de todo el mundo se han filtrado nuevos detalles que revelarían más sobre el pasado amoroso del cantante de "Adiós amor"; uno de los más escabrosos es que Christian Nodal no sólo le habría entregado anillo de compromiso a Belinda y años más tarde a Ángela Aguilar, sino también a su exnovia María Fernanda Guzmán y con quien mantenía una relación sentimental cuando su carrera a penas despuntaba. Este detalle no se había dado a conocer hasta ahora, a pocos meses de que el cantante cumpla su primer aniversario como esposo de Ángela Aguilar.

Fue en el programa "El Tramuyo del Espectáculo" donde se dio a conocer que Belinda no fue la única mujer con la que el intérprete de "Te Fallé" quiso llegar al altar, pues mucho antes de ella ya le habría entregado el anillo de compromiso a su ahora ex, quien es una reconocida influencer e hija del exfutbolista Daniel "El Travieso" Guzmán. Este detalle hasta ahora desconocido salió a la luz gracias a la ausencia del sonorense en los Premios Lo Nuestro, donde sí asistió su esposa y su exprometida, la actriz de "Bienvenidos a Edén".

Durante el programa transmitido este fin de semana, el Tramuyo explicó que Belinda podría ser la razón por la que la hija de Pepe Aguilar se sienta insegura sobre su matrimonio don Christian Nodal y fue entonces cuando recordó el pasado amoroso de su ahora esposo. Allí mismo, se dirigió a Ángela Aguilar que ella ya conocía cómo fueron las relaciones de su pareja y recordemos que ella fue amiga cercana de María Fernanda, supuesta exprometida del mariacheño.

"Además, ya conocías a Nodal, o sea, ya sabes cómo es. Cuando lo conoció esta niña Ángela, ya sabía que le había dado anillo de compromiso a la hija de Daniel Guzmán (María Fernanda), que ya le había dado anillo de compromiso a Belinda, las relaciones que ha tenido. Entonces, ¿qué esperabas? si ya se lo hizo a otras, pues te lo puede hacer a ti igual, si dejó a la mamá de su hija, donde ya estaba formando una familia, por irse contigo, igual puede hacértelo algún día", dijo Tramuyo a su compañera, Elia Rentería.

Durante su programa, Tramuyo criticó el matrimonio entre Christian Nodal y Ángela, esto por la influencia que supuestamente siempre tendría Pepe Aguilar al tratarse de su hija menor y con quien siempre se ha mostrado de lo más cercano. Aunado a ello, recordó que la cercanía de padre e hija les quitaría libertad ahora que decidieron unirse en matrimonio.

"Yo no sé en qué onda cuando se fijó en casarse con Ángela, yo entiendo que la diferencia (de edad) no es tanta, pero si estás viendo que es una niña hija de papi (...), para Pepe Ángela es su todo, desde niña es su consentida, entonces si estás viendo esa situación, a dónde te quieres ir a meter, sabes que no va a tener una libertad para formar una familia", declaró el conductor.