Ante críticas, Ángela Aguilar lanza duro mensaje en su concierto de Ciudad del Carmen: "Gracias por quitarme el miedo"

La polémica parece estar lejos de desaparecer para Ángela Aguilar luego de haber dado a conocer su relación con Christian Nodal, quien ha brillado por su ausencia en las recientes apariciones públicas de su ahora esposa. Tal y como ocurrió en Ciudad del Carmen, donde la menor de la dinastía Aguilar hizo saber a los presentes el temor que sentía por volver a los escenarios ante la controversia que la rodea.

La cantante de regional mexicano obtuvo ocho nominaciones en Premio Lo Nuestro 2025, incluyendo Artista femenina del año - música mexicana en la que su prima, Majo Aguilar, se llevó el galardón. También figuró en Mejor combinación femenina, en la que Belinda y Kenia Os obtuvieron el triunfo por el tema “Jackpot”, aunque la hija de Pepe Aguilar no se fue con las manos vacías ya que obtuvo el reconocimiento en La mezcla perfecta del año por la canción “Por el contrario” junto a Becky G y su hermano, Leonardo.

Ante la ola de comentarios negativos que no cesan en redes sociales, la llamada "Princesa del regional mexicano" habría decidido mantenerse alejada de los reflectores y limitar sus publicaciones en Instagram. Motivo por el que en sus recientes apariciones acapara las miradas, algo que le habría hecho sentir temor por volver a pisar un escenario y así lo haría saber en su reciente concierto durante un festival en Ciudad del Carmen.

El escándalo en su vida privada ha opacado gran parte de los triunfos de la intérprete de "Dime cómo quieres" y sus presentaciones no son la excepción, pues tanto los presentes como los internautas han retomado algunos comentarios para arremeter en su contra y así ocurrió durante su reciente concierto en el ya mencionado festival donde hizo una broma que no fue bien recibida por usuarios en redes sociales.

"Levanten la mano todos los mentirosos ¡wow! En Ciudad del Carmen nadie miente, me voy a mudar pa' acá. Bueno, este, pero saben qué, saben qué... bueno pero no me griten, no tiene la culpa el que promete, si no el güey que le cree, así que para todos esos güeyes que creen, incluyéndome a mí, va ésta canción", dijo Ángela Aguilar.