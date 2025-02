Tras ser hospitalizada de emergencia, actriz de "Como dice el dicho" revela que tiene tumores en los pulmones

El pasado jueves 20 de febrero, la famosa actriz Renata del Castillo, conocida por sus papeles en "Como Dice el Dicho" y "Control Z", encendió las alarmas sobre su salud, luego de que diera a conocer que se encontraba internada tras haber sido hospitalizada de emergencia ante la sospecha de que pudiera desarrollar un cuadro de trombosis.

Por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la interprete mexicana explicó que acudió a urgencias tras haber presentado un intenso dolor en los omoplatos que se extendió hasta su brazo, síntoma que según su oncóloga, podría ser señal de un preinfarto o trombosis, padecimiento relacionado con la formación de coágulos que sería causados por los medicamentos que le administran para tratar el cáncer que le fue diagnosticado en el 2023.

"Vine al hospital a urgencias porque traigo un dolor desde ayer súper intenso en los omoplatos, pero ya se pasó a mi brazo, así que mi oncóloga me dijo que me viniera ya al hospital. Que por la inmunoterapia, que por fin ya la pude recibir el martes, me dice que puede ser una trombosis porque se hacen coágulos con todos los medicamentos que me ponen o un preinfarto", compartió.