Querida actriz de "Como Dice el Dicho" pide oraciones tras ser hospitalizada de emergencia ante una posible trombosis

En febrero del 2023, la querida actriz mexicana Renata del Castillo, famosa por sus apariciones en las series "Como Dice el Dicho" y "Control Z", dio a conocer que le había sido detectado un tumor en la columna luego de que el cáncer cérvicouterino que padecía hiciera metástasis y se extendiera a otras áreas de su cuerpo.

A pesar de que se mantuvo positiva en todo momento desde su diagnóstico, en julio del 2024, la intérprete tomó la difícil decisión de dejar de someterse al tratamiento de quimioterapias debido a que le estaban provocando graves afectaciones que casi la llevan a perder la vida, compartiendo que había sido desahuciada ya que su cáncer era de tipo terminal.

Y es que recientemente la salud de Renata del Castillo ha vuelto a causar preocupación entre sus seguidores, pues hace unas horas compartió un video a través de sus historias de Instagram en donde reveló que se encontraba hospitalizada de emergencia ante la sospecha de que pudiera sufrir una trombosis.

Según explicó, acudió a urgencias tras presentar un intenso dolor en los omoplatos que se extendió hasta su brazo, el cual según le comentó su oncóloga podría tratarse de una trombosis o un preinfarto, afectaciones que estarían siendo producidas a causa de los medicamentos que le administran para tratar su cáncer, por lo que pidió a sus seguidores que la tengan en sus oraciones para que todo salga bien.

"Vine al hospital a urgencias porque traigo un dolor desde ayer súper intenso en los omoplatos, pero ya se pasó a mi brazo, así que mi oncóloga me dijo que me viniera ya al hospital. Que por la inmunoterapia, que por fin ya la pude recibir el martes, me dice que puede ser una trombosis porque se hacen coágulos con todos los medicamentos que me ponen o un preinfarto. Me van a hacer todos los análisis, pidiéndole a Dios que todo salga bien. Oren por mí.", compartió.