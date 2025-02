Raúl Zamora: el DJ mexicano que apuesta por el Afro House como su esencia musical

El talento mexicano se ha consolidado como una fuerza creativa y transformadora que trasciende fronteras. La riqueza cultural del país, combinada con una formación sólida y un espíritu emprendedor, ha permitido que profesionales y creadores mexicanos conquisten escenarios internacionales y sean reconocidos por su excelencia.

Sin importar el ámbito, su impacto no solo enriquece la percepción de México en el exterior, sino que también abre puertas a nuevas generaciones que buscan destacar en un mundo cada vez más competitivo. Este talento tiene el poder de convertirse en un puente entre culturas, mostrando que con esfuerzo, creatividad y determinación, no existen límites para lo que se puede lograr. México, sin duda, es un semillero de mentes brillantes con potencial global.

En el ámbito de la música, hay diversos artistas mexicanos que han logrado posicionar su talento a nivel internacional, pero hay también algunos otros que comienzan a recorrer este camino, tal es el caso de Raúl Zamora, un artista que emerge como una promesa de la música electrónica mexicana, enfocado en un género que combina ritmos envolventes y vocales cautivadoras: el Afro House.

Con apenas 26 años y poco más de un año y medio en la escena como DJ y productor, Raúl se ha establecido como un apasionado del género y un ferviente defensor de la creatividad en las mezclas, creando así su sobrenombre de RUBZ, con el cual se distingue en la industria musical.

"Un buen DJ debe hacerte sentir, ya sea felicidad, euforia o incluso consuelo" Foto: Cortesía

Empecé a adquirir el gusto por la música electrónica desde los 12 o 13 años. Fue el EDM lo que capturó mi atención en un inicio, con artistas como Swedish House Mafia, Avicii y Kygo. Ellos me hicieron enamorarme de los conciertos y del proceso detrás de ser DJ. Me fascinaba ver cómo manipulaban los controladores, con tantos botones y perillas. Parecía algo muy complejo y emocionante a la vez”, comparte.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Raúl "RUBZ" Zamora señala que aunque su incursión en el mundo musical es reciente, su compromiso es claro:

Tocar no es solo mezclar canciones. Es encontrar tu estilo y un personaje que transmita algo único. Un buen DJ debe hacerte sentir, ya sea felicidad, euforia o incluso consuelo. Eso es lo que distingue a un buen DJ de uno regular”, explica Raúl Zamora.

Esta filosofía lo llevó a producir un set con el que compite para tocar en el festival EDC México, un sueño que refleja su rápido ascenso.

Afro House: Ritmo, vocales y emociones

RUBZ se ha especializado en Afro House, un subgénero que describe como “el más popular y en crecimiento en los últimos años”. Su atracción por este estilo radica en su riqueza instrumental y emotiva.

Las percusiones con piano crean una atmósfera de paz, pero también tiene drops que inyectan energía. Además, las vocales en diferentes idiomas aportan una dimensión multicultural fascinante. Aunque no entiendas las letras, sientes la música profundamente”, detalla Raúl Zamora.

En sus sets, busca balancear momentos de vocales intensas con silencios estratégicos que realzan los beats, logrando transiciones que mantienen al público en movimiento.

El Afro House no es agresivo como el techno o el dubstep, pero te da felicidad, tranquilidad y un impulso positivo que engancha. Es un género que te lleva hacia arriba, que te hace sentir bien incluso en momentos difíciles”, agrega.

Raúl Zamora también destaca la versatilidad del género: "en el Afro House puedes incluir vocales en cualquier idioma: africano, alemán, español, italiano. Todos se adaptan perfectamente al ritmo, creando canciones que conectan con cualquier audiencia. La base rítmica es tan buena que no importa el idioma, siempre hay algo que te mueve”.

"El Afro House no es agresivo como el techno o el dubstep, pero te da felicidad, tranquilidad y un impulso positivo" Foto: Cortesía

Un camino inspirado por grandes figuras

El interés de Raúl Zamora por la música electrónica se gestó durante su adolescencia, cuando asistía a conciertos que marcaron su vida. Recuerda especialmente la despedida de Swedish House Mafia, a la que asistía con apenas 14 años:

Ver cómo todos cantaban, la energía del público y el impacto de esos artistas fue algo que me enamoró completamente. Era algo que no había visto antes, una conexión mágica entre el DJ y la audiencia”.

Sin embargo, su camino hacia la música no fue inmediato. Durante varios años, Raúl jugó fútbol profesional y se dedicó a sus estudios, lo que retrasó su incursión en la escena musical.

El fútbol fue una etapa importante de mi vida, pero la música siempre estuvo ahí, en el fondo. Hace dos años tomé la decisión de seguir mi pasión y no me arrepiento. La música electrónica tiene algo especial: une a las personas y genera emociones que trascienden”, afirma.

“México tiene mucho talento”, destaca RUBZ

Raúl Zamora también destaca el potencial de la escena electrónica en México: “Aquí hay muchos DJs talentosos, pero no solo basta con la técnica. Es necesario transmitir emociones y crear una experiencia única. Creo que eso es lo que falta muchas veces: no solo tocar bien, sino también conectar con el público en un nivel más profundo”.

Para él, la clave está en encontrar un estilo propio y ser fiel a él:

En este mundo, lo más importante es diferenciarte. Mezclar canciones puede hacerlo cualquiera, pero crear una narrativa, un ambiente y un mensaje claro en tu set, eso es lo que realmente importa” comentó RUBZ.

Raúl también tiene un mensaje para aquellos que quieren incursionar en la música electrónica: “Experimenten, exploren. Que algo sea nuevo o desconocido no significa que sea malo. Cada género tiene su magia, y la música siempre tiene algo que enseñarnos. El Afro House, por ejemplo, me ha hecho ver que la música puede ser un lenguaje universal. No importa si alguien no entiende las letras; si logras transmitir emociones, ya lograste tu objetivo”.

"La música electrónica tiene algo especial: une a las personas y genera emociones que trascienden" Foto: Cortesía

El futuro para RUBZ

En el horizonte de este joven DJ, los objetivos son claros: consolidar su carrera, producir música que trascienda y conectar con audiencias en cualquier rincón del mundo. Actualmente, está trabajando en sus propias producciones, buscando integrar las influencias que lo marcaron desde su adolescencia con el estilo distintivo del Afro House.

Mi meta es que la gente escuche mis canciones y se lleve algo especial. Quiero que mis sets sean recordados como experiencias completas, donde no solo se escuche música, sino que se vivan emociones”, concluye.

Sigue leyendo:

León Larregui propone cambiarle el nombre a las “gringas” de pastor con queso

Kendrick Lamar supera a Michael Jackson en el Medio Tiempo del Super Bowl, ¿pero realmente fue el mejor?