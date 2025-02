Selena Gómez anuncia el lanzamiento de "I Said I Love You First", su nuevo disco junto a Benny Blanco

El mundo del espectáculo ha visto nacer muchas historias de amor, pero una de las más importantes en los últimos meses es la de Selena Gomez y Benny Blanco, quienes se convirtieron en una de las parejas más destacadas de la industria musical y emocionaron a sus fans aún más al anunciar su compromiso el pasado mes de diciembre del 2024.

Pero el noviazgo del momento va más allá de fotos en donde demuestran su cariño, pues la cantante anunció el el lanzamiento de su esperado álbum "I Said I Love You First", en el que trabajó junto a su ahora prometido. De acuerdo con lo compartido por la también actriz, el disco es resultado de una colaboración íntima entre la pareja, quienes trabajaron juntos en varias ocasiones a lo largo de los años.

Este proyecto no solo destaca por la unión profesional de la pareja, sino también por su significado personal ya que según un comunicado de prensa, el álbum celebra la historia de amor de Gomez y Blanco, brindando a las y los oyentes una mirada íntima a su relación. Es así como la producción del disco se llevó a cabo de manera natural, reflejando la comodidad y la química que ambos comparten al trabajar juntos.

¿Cuándo se estrena "I Said I Love You First", disco de Selena Gómez?

Según lo compartido por Selena Gómez a través de su cuenta de Instagram, "I Said I Love You First" estará disponible a partir del 21 de marzo del 2025 en todas las plataformas digitales y a partir de ahora puedes preguardarlo para ser de las primeras personas en escucharlo completo. Sin embargo, para evitar que la espera se haga muy lenta, se dio a conocer que primera canción del disco, "Scared of Loving You", ya está disponible en todas las plataformas de streaming, ofreciendo a las y los fans un adelanto de lo que está por venir.

Como era de esperarse, el anuncio del álbum generó una gran expectación entre las y los seguidores de ambos artistas ya que se piensa que la combinación del talento de Gomez y la experiencia de Blanco como productor promete crear un disco que fusiona diversos géneros y emociones. Además de la música, el álbum contará con una línea de mercancía oficial y productos firmados por Gomez, disponibles para preordenar; esta iniciativa permite a las y los fans adquirir artículos exclusivos relacionados con el nuevo proyecto musical.

Es así como con el lanzamiento de "I Said I Love You First", Selena Gomez y Benny Blanco no solo presentan un nuevo álbum, sino que también consolidan una colaboración que ha evolucionado desde sus inicios profesionales hasta convertirse en una asociación personal y creativa. Este proyecto promete ser una de las propuestas más destacadas del año, ofreciendo a sus fans una experiencia musical única que refleja la evolución y la madurez artística de ambos.

¿Cuánto tiempo llevan Benny Blanco y Selena Gomez juntos?

Benny Blanco y Selena Gomez comenzaron a colaborar profesionalmente en la música en 2015, pero su relación personal y amorosa comenzó a desarrollarse en los últimos años. Aunque la pareja siempre fue reservada acerca de su relación al principio, fue en 2023 cuando comenzaron a hacerla más pública, confirmando su noviazgo y posteriormente su compromiso.

Selena y Benny parecen ser una pareja que valora profundamente su privacidad, lo que les ha permitido construir una relación sólida lejos de los focos mediáticos.

Fotografía: Instagram/@selenagomez

La química entre ambos no solo ha sido evidente en lo personal, sino también en lo profesional ya que desde su colaboración en "I Can't Get Enough" (2019) hasta su nuevo proyecto conjunto, "I Said I Love You First", los dos artistas demuestran una conexión artística muy fuerte. La relación ha sido vista como un bello ejemplo de cómo el amor y la música pueden entrelazarse para crear algo especial.