La primera actriz Ana Martín sufre un accidente mientras grababa una escena, ¿qué le pasó y cuál es su estado de salud?

En las últimas horas el hombre de la primera actriz, Ana Martín, apareció en las portadas de los medios de la farándula después de que se confirmara que sufrió un fuerte accidente mientras grababa una escena de su nueva telenovela, generando preocupación entre sus fans, sus compañeros y la producción.

La tarde del martes 7 de enero trascendió que la protagonista de telenovelas como "La desalmada", "Destilando amor", "La madrastra" y "Rubí" sufrió una aparatosa caída durante la grabación de una telenovela. La noticia fue confirmada horas después por Ana Martín, quien dio detalles de lo sucedido.

A sus 78 años de edad, la primera actriz, Ana Martín, es considerada una de las máximas figuras de las telenovelas en México gracias a los destacados trabajos que ha realizado en distintas producciones, por lo que el reciente accidente que sufrió generó preocupación entre los televidentes.

Para poner fin a todos los rumores la famosa nacida en la Ciudad de México concedió una entrevista con el periodista, Carlo Uriel, en la que habló sobe la caída que tuvo mientras grababa una escena para una telenovela. La actriz aseguró que se encuentra bien y continuará con las grabaciones.

De manera contundente la primera actriz, Ana Martín detalló que sí sufrió una caída, pero afortunadamente la situación no pasó a mayores. Dijo que actualmente se encuentra en casa, pero este miércoles 8 de enero continuará con las grabaciones después de no sufrir lesiones de gravedad.

"Me caí, era en piedras y como mis zapatos son planos, me resbalé y me caí. No pasó nada, ya estoy en casa", contó.

Poniendo fin a los rumores que señalaban que la caída ponía en riesgo su salud, Ana Martín dijo que afortunadamente la situación no pasó a mayores, pero agradeció todo el apoyo que le brindaros sus compañeros durante el accidente. Aseguró que este día volverá a los foros de grabación para continuar con su reciente colaboración.

"Mañana llegó a mi llamado, estoy bien. Ya no hicimos la escena, no por la caída, si no por la luz. No tengo nada. Gracias por preocuparse, pero no pasó nada", sentenció.