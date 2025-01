El Juego del Calamar 3, ¿ya se confirmó que V de BTS saldrá en la tercera temporada?

Squid Game 3 se estrenará este año, posiblemente a finales de junio de 2025. De acuerdo con Netflix, será la última parte de la serie coreana, las grabaciones se realizaron a la par de la segunda temporada, cuyo último episodio quedó inconcluso y reveló una escena post créditos de un nuevo juego con la muñeca "Luz verde, luz roja".

La serie coreana tuvo el estreno más visto en la historia de la plataforma de streaming, también rompió el récord de ser la número uno en los 93 países en los que está disponible. Desde entonces, ha sido tendencia en las redes sociales gracias a los nuevos personajes y los juegos que agregaron para esta temporada.

Y, aunque algunos quedaron inconformes por el último episodio de Squid Game 2, los fans están emocionados pro descubrir de que trata el nuevo muñeco que pondrá a prueba a los jugadores, pues está inspirado en un cuento infantil coreano. También ya han circulado los primeros rumores de los actores que aparecerán en los siguientes episodios, como Leonardo DiCaprio y V de BTS.

El cantante K-Pop se mostró como un gran fan de la serie durante los conciertos de BTS, pues vistió uno de los famosos trajes que usan los guardias en la serie. Además, es amigo cercano de actores como Im Siwan y Lee Jung-jae, además, un extraño mensaje en su cuenta de Instagram despertó las teorías de sus fans.

¿V de BTS grabó la tercera temporada de Squid Game?

BTS volverá en junio de este año y las fans creen que V podría estar en Squid Game 3, los rumores comenzaron en redes sociales, pues las fans recordaron las fotos donde le cantante aparece con dos de los actores de la serie durante el 2021 y 2022. La posibilidad no parece imposible, ya que el idol debutó como actor en el drama "Hwarang".

Por si fuera poco, el actor principal Lee Jung Jae quien compartió una foto con V, tuvo una entrevista para Buzzfeed, donde fue cuestionado sobre los rumores:

No puedo decir nada sobre eso

La negativa a responder del actor confundió a los fans, pues no saben si no quiso alimentar más las especulaciones o si lo hizo por no arruinar la sorpresa. El ARMY también comenzó a relacionar un extraño mensaje del Instagram de V, donde colocó una fecha sin saber de qué se trata.

Las fans de BTS creen que el 27 está relacionado con la supuesta fecha de junio en que se estrenará al tercera temporada y el "v2" porque sería el segundo K-Drama de su carrera. Sin embargo, no hay nada confirmado hasta ahora pese al entusiasmo del ARMY. ¿V de BTS en Squid Game 3? Foto X@yoongiboongl

