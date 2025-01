Ale Capetillo es sorprendida por su prometido en la prueba de vestido y conmueven en redes: “Ahí es, hermana”

El nuevo año le genera emoción a la experta en moda Ale Capetillo porque en mayo próximo caminará hacia el altar para casarse con su prometido, Nader Shoueiry, quien es de origen libanés. La joven, de 25 años de edad, documenta en sus redes sociales cómo planea su boda, a fin de hacer parte a sus fans, a quienes a menudo les dice “hermana” y “hermandad”.

Para no perder la costumbre de convivir con sus seguidores, la hija de los actores y cantantes Biby Gaytán y Eduardo Capetillo grabó un video para dar a conocer cómo fue la segunda prueba de su vestido de novia. Debido a la tradición que dicta que “el novio no puede ver a la novia con el vestido hasta la boda”, la influencer acudió sola a la actividad debido a que toda su familia se encuentra en México y ella realiza este proceso en España, donde vive.

Dada la importancia de este acontecimiento y la sensación agridulce que le causaba a Ale Capetillo, su prometido decidió hacer algo para que no se sintiera sola: acompañarla a su manera y por ello le organizó una sorpresa que hizo que su pareja tuviera los sentimientos a flor de piel, como quedó de manifiesto en el video que conmueve en redes sociales.

Ale Capetillo y Nader Shoueiry se casarán en mayo próximo. Foto: Instagram Ale Capetillo.

Ale Capetillo, impactada con la sorpresa que le hizo su prometido

“Él no podía ver el vestido, pero no me iba a dejar sola en esta prueba (un compañero de verdad)”, escribió la experta en moda en la publicación que hizo vía Instagram. Dicho contenido digital incluye el clip mediante el que narra lo sucedido; al comienzo del video, aparece una foto de los futuros esposos y se lee lo siguiente: “Él sabía que nadie me podía acompañar a mi segunda prueba de vestido, así que me acompañó así…”. Acto seguido, se comparte el clip de la sorpresa.

Mientras Ale Capetillo estaba sentada en espera de que se realizará la segunda prueba de su vestido de novia, una persona le dijo “te mandaron esto”. De inmediato, la hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se emocionó y expresó “ay, no es cierto” porque se trataba de un arreglo floral con una mensaje.

“No puedo verlo, pero me puedo imaginar lo hermosa y guapa que te ves en ese vestido. No puedo esperar para verlo. Por una vida juntos”, le escribió Nader Shoueiry a Ale Capetillo.

El video de la sorpresa ha cautivado a los seguidores de Ale Capetillo, quien recibe numerosos mensajes entre los que se lee lo siguiente: “Impriman más Nader en esta vida”, “Nader entendió a lo que se viene en la vida”, “quiero un Nader en mi vida. Nadie es perfecto, pero ese hombre es un amor”, “con Nader, todo; ahí es, hermandad” y “definitivamente, ahí es”.

De hecho, la influencer agregó un comentario en el que expresó “Nader lo entendió todo cuando le dije que me tocaba ir sola a esta prueba”, de modo que sus fans usaron el hashtag #TodasAmamosANader e incluso una persona hizo una sugerencia: “Nader debería abrir una escuela para novios y esposos. Nader, te amamos todas las hermanas de Ale Capetillo”.

