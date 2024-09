Comunidad LGBT planea celebración en el Ángel de la Independencia si Ricardo Peralta es eliminado

Ricardo Peralta llegó a “La Casa de los Famosos México” como uno de los participantes favoritos, pero esto cambió drásticamente por su actitud y fue señalado de usar a la comunidad LGBT como una estrategia para conservar su lugar. Este domingo el influencer está en riesgo y la probabilidad de que salga es alta debido a la falta de apoyo que tiene, por ello, en redes sociales usuarios convocaron a reunirse en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México para celebrar su eliminación.

Como parte del team Tierra, el creador de contenido se convirtió en uno de los más odiados del reality show por los constantes ataques contra otros participantes y su cercanía con Adrián Marcelo. Uno de sus momentos más polémicos fue aquel en el que tachó de homofóbico a Arath de la Torre, algo que le ganó fuertes críticas en redes sociales tanto por fanáticos como por miembros de la comunidad LGBT que lo acusaron de usar sus argumentos para ganar empatía y conservar su lugar.

Aunque la actitud de “Torpecillo”, como también se conoce al youtuber, cambió con la salida de Adrián Marcelo y pidió disculpas por su comportamiento, el público no olvida lo que pasó y ya han externado su deseo de que sea eliminado y se sume a Paola Durante, Shanik Berman, Luis Potro Caballero, Mariana Echeverría, Sabine Moussier y Gomita este domingo.

Este domingo Ricardo Peralta se encuentra en la placa de nominación junto a Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Mario Bezares que están entre los favoritos del público. Ante esto, es cada vez más fuerte la posibilidad de que el creador de contenido sea eliminado y en redes sociales miembros de la comunidad LGBT convocaron a una celebración en el Ángel de la Independencia, donde se reúnen los capitalinos ante eventos importantes, como el triunfo de Wendy Guevara en la primera temporada.

Todo indica que, incluso, Ricardo Peralta prevé su salida ya que, además de él, del team Tierra sólo permanecen en el juego Sian Chiong y Agustín Fernández que también han recibido críticas por su actitud y fuertes declaraciones contra otros participantes, sobre todo con las mujeres del cuarto Mar. Afuera algunos influencers y celebridades le han dado la espalda al creador de contenido por sus comentarios sobre temas como el feminismo y la comunidad LGBT.

Anticipando su salida, el influencer -que ha perdido más de 200 mil seguidores en Instagram- pidió disculpas por su actitud y culpó a Adrián Marcelo de haber promovido comentarios en contra de sus compañeros. Además, le pidió perdón a Gala Montes por todo lo ocurrido y no haber intervenido en el enfrentamiento que tuvo con el influencer regiomontano.

Yo entré y no entendí nada, no entendí nada, no sé quién soy ni como me llamo. Les pido una disculpa a todos, a todas porque de pronto no entiendes y te pierdes en lo que sea que ocurra. Sabes que lo digo de corazón, he hablado con todos, quiero que sepas que estoy bien, soy una persona que aguanta, le encanta.