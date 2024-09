Habitantes de la Casa de los Famosos hablan de Adrián Marcelo: "Empiezan a intoxicarte todas esas cosas"

Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Ricardo Peralta, Agustín, Sian Chiong, Mario Bezares, Karime Pindter y Gala Montes estuvieron en la sala de La Casa de los Famosos para hablar de la nueva vibra que han detectado tras la salida de Adrián Marcelo, a quien se refirieron como un "ente" y otros apodos, pero no su nombre.

La mayoría de los habitantes del reality show coincidieron en que se perdió el tiempo en guerras y en vibras pesadas. Aseguraron que se llegó a una crisis en la habitación, el tiempo pasaba más lento e incluso Arath de la Torre mencionó que había olores de azufre que le pedían a gritos irse del lugar.

Entre otras cosas, dijeron que había ciertas actitudes que más bien se sentían como una instrucción por parte de Adrián Marcelo que más bien se sentían como órdenes. Por ejemplo, no hablarle a las mujeres, también dejarle de hablar a Mario Bezares o decirse cosas horribles en las galas de eliminación.

Esto es lo que dijeron los miembros de La Casa de los Famosos 2024 sobre la salida de Adrián Marcelo

Todos platicaron de las cosas que sienten una vez que salió Adrián Marcelo, y con todas las nuevas cosas que se han suscitado. Ahora consideran que hay un espíritu de competencia sano, pero que llegar hasta ese momento les costó mucho tiempo, esfuerzo y energía, por lo que esperan que todo México haya aprendido algo de lo que mostraron para que la sociedad comience a ser mucho mejor.

Esto fueron lo que dijeron los integrantes de La Casa de los Famosos:

"Yo estaba allá afuera, no había dormido, estuve afuera como una hora. Cuando entré a la casa sentí un olor y una vibra horrible, olía a muerto, a azufre. Yo ya en olor que despedía la casa era de vete de aquí (...) Yo pensaba que esto sería de otra forma, no vi la temporada pasada, lo veía como algo a distancia, no me imaginé estar aquí, esta temporada fue maquiavélica, hubo entidades pesadas, sin bases, sin fundamentos, de odio, la deshumanización, desde el principio me empezaron a mí a decepcionar. Terminé jugando en un equipo maravilloso donde me puso Dios. No hay que hablar del pasado, estuve cerca de abandonar el barco, sentí amenazada a mi familia y mi integridad", Arath de la Torre.

"Sentía vibras muy pesadas. Me siento muy bien, me sentía inconforme con la convivencia, me siento bien, fluyendo. Me siento con la capacidad de convivir con una forma más linda. Yo que soy muy amorosa me siento agradecida. Sentimental porque nos vamos yendo más", Briggitte Bozzo

"Yo creo que al día siguiente de todo ese gran siniestro, se respiró paz. Para mí, se los llegué a decir que era muy abrumador porque sí eran las energías. No es que quiera quedar bien. Se intentó varias veces decir que teníamos que vibrar alto y positiva. Tenemos que cambiar ese tono. Habíamos pláticas que se repetían como 2 horas. Era desgastante. Es muy fuerte ese dicho de la fruta que si una está podrida puede pudrir a las demás. Esto que ocurre aquí, ocurre allá afuera, espero que México aprenda y siga aprendiendo. Son temas completos, situaciones de las que a veces no se puede salir. Es un juego muy maquiavélico éste y muy raro. Pudo haber sido así desde un inicio. Qué hueva y qué estrés todo el papelón que se hizo. Si me quedo con algo positivo, es que nos falta muy que aprender en temas sociales, de feminismo, empatía, convivencia", Ricardo Peralta.

"Cómo se contagia la contaminación. Eran personalidades fuertes, yo cambié mi forma de ser, perdí la felicidad, no sé ni quién soy. Había pláticas de 4 horas Sian y yo no hablábamos. Era todo una locura. Una nube de polvo ahí adentro, era imposible no respirarlas. En ese cuarto fue jugarlo en modo difícil. De lo malo también se aprende, más que de lo bueno", Agustín.

"Todos sufrimos cambios de armonía, de personalidad. Se me llegó a decir que si quería ser como Apio que me la quería pasar todo el tiempo con el otro equipo. Empiezan a intoxicarte todas esas cosas, a meterse en tu cabeza, te empieza a cambiar, te empieza a oscurecer. Te empiezas a intoxicar", Sian Chiong.