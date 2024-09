Briggitte Bozzo revela que no quiere que Ricardo Peralta salga de LCDLF y es criticada: “No merece estar en el cuarto Mar”

Este domingo 8 de septiembre de 2024 se realizará la Gala de expulsión de “La Casa de los Famosos México” y se dará a conocer quién es el séptimo expulsado del reality show de Televisa. En medio de la tensión y presión que esto implica, Briggitte Bozzo hizo una confesión que generó enojo en redes sociales: no quiere que Ricardo Peralta, del cuarto Tierra, abandoné el programa que es grabado 24/7.

La actriz venezolana, de 23 años de edad, expuso esto ante Arath de la Torre, quien es el líder de la habitación Mar de la que es parte junto con Gala Montes, Karime Pindter y Mario Bezares (a) “Mayito”. Además, la generadora de contenido detalló que se tratará de una expulsión emotiva, ya que la recta final del reality show se acerca y eso complica todo.

Sigue leyendo:

“La Casa de los Famosos México”: se filtra nombre del eliminado de este domingo 8 de septiembre

Karime Pindter, “Mayito” y Briggitte Bozzo están nominados, ¿cómo votar hasta 10 veces para salvarlos?

Briggitte Bozzo expuso que generó un vínculo con Ricardo Peralta. Foto: Instagram Briggitte Bozzo.

Briggitte Bozzo habla de la fuerte “conexión” que tiene con Ricardo Peralta

Briggitte Bozzo abrió su corazón horas antes de la Gala de expulsión, expresando lo siguiente: “Hoy la placa va a estar duda”. Ante esto, Arath de la Torre le respondió “Mar, Mar, Mar (...). Vas a ver que sí, todo va a salir bien. No, pues cada vez se vuelve más fuerte la placa”.

Tras escuchar al actor y comediante mexicano, de 49 años, la famosa destacó “Ricardo Peralta sí me duele un poco porque con él hice como más conexión”. De esta forma, la modelo destacó que no quiere que salga de LCDLF. “Le dije a Karime que esta placa va a estar más sentimental”, agregó la venezolana cuyo comentario no ha sido bien recibido entre fans del cuarto Mar al que llaman “Team Mar”.

Ricardo Peralta es uno de los nominados de esta semana, así como la misma Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Mario Bezares. Esto quiere decir que el influencer es el único nominado del cuarto Tierra. Por estrategia, para cuarto Mar lo ideal es que Ricardo Peralta salga de la competencia, ya que así sólo quedarán dos personas del cuarto Tierra, Agustín Fernández y Sian Chiong.

¿Briggitte Bozzo ya no será parte del ‘Team Mar’?

La charla entre Briggitte Bozzo y Arath de la Torre fue compartida en el canal de YouTube de Canal 5 y diversos usuarios hicieron críticas contra la joven. “Que le dé su lugar”, “no merece estar en el cuarto mar” y “el fandom de Briggitte (Bozzo), intentando decir que salvemos a todo mar. Ella fue la que se bajó del barco, alejándose de Karime (Pindter) y Gala (Montes) y hablando mal de su equipo, ya que se vaya”, comentaron fans del “Team Mar”.

Ricardo Peralta es uno de los nominados de esta semana. Foto: Instagram La Casa de los Famosos México.

Las críticas contra la participante de “La Casa de los Famosos México” se iniciaron el pasado 19 de agosto, cuando cumplió 23 años. Usuarios reiteran que la madre de la actriz, Ligia Elena Arcila López, cometió un error al recordarle que es un juego individual, ya que desde ese momento empezó a tomar distancia de sus compañeros. Sin embargo, la madre de la famosa destacó que grabó el video desde semanas anteriores porque la producción se lo solicitó.