Belinda canta “Sapito” en el Festival Arre, pero lo convierte en corrido tumbado: VIDEO

El Festival Arre, evento que reúne lo mejor de los exponentes del regional mexicano y que se lleva a cabo este fin de semana del 7 y 8 de septiembre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, tuvo como invitada especial a la cantante Belinda.

La "princesa del pop latino" llevó su espectáculo de "Beli, Belika" hasta el festival de música mexicana y sorprendió a sus fanáticos con la nueva versión de una de sus canciones más populares, ya que la estrella interpretó el tema “Sapito”, pero lo hizo con una adecuación a los corridos tumbados, subgénero en el que este año experimentó en su carrera.

Belida fue la invitada especial al Festival Arre. Captura de pantalla IG/festivalarre

¿Cómo suena el tema “Sapito” de Belinda en corrido tumbado?

En el espectáculo que resultó una sorpresa para los asistentes, Belinda compartió una versión diferente del tema infantil “Sapito”, una canción que sin duda forma parte importante de su carrera y que sigue recordando con aprecio, tanto que ahora quiso brindarle al público un corrido tumbado con esta icónica letra.

A través de redes sociales ya se dieron a conocer varios videos en donde se aprecia parte de la canción “Sapito” en corrido tumbado con el que Belinda cautivó a los espectadores del Festival Arre, en los comentarios la mayoría de las personas aplauden la nueva faceta de la celebridad dentro del regional mexicano.

Belinda presume su éxito dentro de los corridos tumbados. Captura de pantalla IG/belindapop

¿Qué pasó con Belinda en el Festival Arrre?

Pero la participación de Belinda en el Festival Arre no solamente fue una sorpresa para el público, sino también ella recibió un regalo por parte de la producción de su carrera, ya que le notificaron que es acreedora a doble disco de platino y disco de oro por las canciones “Cactus” y “300 noches”, temas con las que ingresó al regional mexicano y que marcan un antes y un después en su vida profesional.

“Doble disco de platino y disco de oro!!! ¡¡No lo puedo creer!! Si me hubieran dicho que esto iba a pasar hace 1 año, no me lo hubiera creído!!! Gracias a mi @natanael_cano por ser parte de esta joyita”, fue parte del mensaje con el que Belinda agradeció a Natanael Cano por la colaboración que hicieron y también se tomó el tiempo para mencionar lo feliz que está por esta nueva oportunidad.