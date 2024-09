Vips, Domino’s y LALA también retiran publicidad de “La Casa de los Famosos México”

La edición 2024 del realiyt show “La Casa de los Famosos México” sigue teniendo negativas de sus patrocinadores porque más marcan están anunciando su salida. Hoy 5 de septiembre de 2024, tres empresas emitieron comunicados para informar que ya no son parte del programa que es grabado 24/7. Informaron su postura a través de sus redes sociales oficiales, explicando qué las motivó a tomar esta decisión.

Vía Instagram y Twitter, red ahora llamada X, Vips, LALA y Domino’s anunciaron que se desvincularon del reality show que se inició el pasado 21 de julio y concluirá el próximo 29 de septiembre. Las tres compañías coinciden en los motivos para ya no patrocinar el programa: lo que se expone en el televisivo no las representa porque las conductas de ciertos habitantes no se alinean con sus valores corporativos.

Sigue leyendo:

Gala Montes enfurece con Briggitte Bozzo porque la tiktoker extraña a Adrián Marcelo: “Me da coraje”

La mamá de Brigitte Bozzo sale en defensa de la actriz por las críticas que recibe y ponen en riesgo su estancia en LCDLF

“La Casa de los Famosos México” en su edición 2024 ha tenido pérdidas comerciales. Foto: Instagram.

Más marcan salen de “La Casa de los Famosos México”

Para romper el acuerdo comercial, las marcas retirarán su publicidad de “La Casa de los Famosos México”, a fin de que no las vinculen con el reality show de Televisa que está a cargo de la productora Rosa María Noguerón Hernández. Por lo mismo, ya no proveerán suministros para los habitantes que se mantiene en el televisivo: Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Gala Montes, Karime Pindter y Mario Bezares, del cuarto Mar, y Agustín Fernández, Ricardo Peralta y Sian Chion, del cuarto Tierra.

En el caso de Vips, en su comunicado se indica que “en la línea de nuestros principios, y después de una cuidadosa evaluación de alineación entre nuestros valores, el sentir de nuestros consumidores y el comportamiento observado en los participantes de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos (México)’ , hemos decidido retirar nuestra participación en el programa”.

Vips, LALA y Domino’s anunciaron que salen de “La Casa de los Famosos México”. Foto: Instagram LALA.

LALA expuso que, “desde hace algunas semanas, establecimos comunicación con la producción de ‘La Casa de los Famosos (México)’ para impulsar estos valores, convencidos de que las alianzas y patrocinios deben estar acordes con estos principios (respeto, diversidad e inclusión)”. Y Domino’s culminó su comunicado indicando que salir del programa “reafirma nuestro compromiso con la coherencia de nuestros valores que nos distinguen ante nuestros consumidores y refuerza nuestra integridad como marca, manteniendo un enfoque en la promoción de valores”.

Las empresas anunciaron su decisión vía rede sociales. Foto: Instagram Domino’s.

Por qué las marcas están saliendo de “La Casa de los Famosos México”

Como indican los comunicados, desde hace semanas se registran altercados en “La Casa de los Famosos México” y ciertos habitantes tuvieron comportamientos que impactaron a la audiencia. En redes sociales, usuarios reaccionaron y estuvieron etiquetando a las empresas, sobre todo luego de la discusión que ayer martes 4 de septiembre tuvieron en plena Gala Montes y Adrián Marcelo, quien abandonó el reality show.