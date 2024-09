Así luce la mansión olvidada de Alejandro Fernández en una de las playas más lujosas de México

Alejandro Fernández es integrante de una de las dinastías más famosas en México, el hijo de Vicente Fernández ha formado una carrera exitosa con la que ha ganado millones de pesos a través de las canciones que comparte en plataformas digitales, estaciones de radio o canales de videos, por lo que puede comprar la casa de sus sueños.

A través de redes sociales se viralizó una grabación que presuntamente corresponde a una de las mansiones que Alejandro Fernández compró hace algunos años, pero lo curioso del video es que el inmueble luce en completo abandono y hasta vandalizado.

La mansión olvidada de Alejandro Fernández. Captura de pantalla TikTok/bymilton1

¿Cómo es la mansión abandonada que Alejandro Fernández tiene en la playa?

Según información que añadieron en el video de TikTok de la cuenta @bymilton1, Alejandro Fernández posee una enorme mansión en Punta Mita, Nayarit, una de las playas más lujosas de todo México, pero se presume que desde hace más de 20 años, la casa está en completo abandono.

En las imágenes se aprecian espectaculares albercas llenas de basura y agua estancada, también se logra ver que tiene una vista maravillosa al mar, así como también grandes salones en donde presuntamente el cantante de regional mexicano llevaba a cabo algunas de sus fiestas.

La mansión de Alejandro Fernández está en ruinas. Captura de pantalla TikTok/bymilton1

¿Qué pasó con la mansión de playa de Alejandro Fernández?

Los creadores de contenido puntualizan en que no conocen realmente lo que sucedió y el por qué la mansión de Alejandro Fernández está abandonada, agregan que algunas personas mencionan que simplemente decidió ya no darle mantenimiento, mientras que otros aseguran que ya no es propiedad de el “Potrillo”, por lo que ya no es de su incumbencia el estado en el que se encuentra el inmueble.

Además, otros de los detalles que compartieron es que la mansión en la playa puede resultar familiar para algunos de los fanáticos de Alejandro Fernández ya que fue sede del vídeo del tema “Quiéreme”, una de las canciones más populares a los inicios de la carrera del cantante, así como también Camila Fernández, hija de la estrella ha declarado en varios momentos que ese lugar le trae bonitos recuerdos de su infancia, ya que ahí pasó algunos días junto a su familia y padre.