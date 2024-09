Ana de la Reguera apoya a Gala Montes en la final de LCDLF: “Es la novia de México”

Ana de la Reguera es una de las actrices que siguieron de cerca la polémica en "La Casa de los Famosos México" y reprobó el comportamiento de Adrián Marcelo exigiendo que fuera expulsado ante los constantes ataques contra sus compañeras, sobre todo a Gala Montes. Ahora en la final, la actriz no dudó en hablar de sus favoritas para ganar el reality show y destacó las cualidades de la también cantante para llevarse el triunfo este domingo.

Adrián Marcelo fue uno de los participantes más odiados del programa y fue señalado de fomentar la misoginia, el machismo y la violencia de género por los constantes ataques contra sus compañeras, entre ellas Gala Montes que alzó la voz mostrándose en contra del influencer. En redes sociales la actriz, de 24 años de edad, recibió una ola de apoyo que incluyó a celebridades como Ana de la Reguera.

Para la final, Ana de la Reguera le externó su total apoyo a Gala Montes y recalcó que es la "Novia de México", sobre nombre que ha dado de qué hablar debido a que es el que ha llevado Angélica María durante su exitosa carrera en cine y televisión. Pese a ello, fanáticos siguen llamando de esta manera a la joven actriz, aunque refiriéndose a su belleza y atractivo físico con el que también se ha ganado el corazón del público, además de su talento e inteligencia.

“Gala es la novia de México, pero es la novia de tanto chicos como chicas. Sobre todo como chicas porque es el vato que todas quisiéramos tener, o sea, alto, guapo, cachondo, buen ped*, inteligente, bailador, buen amigo, simpático… un hombre así no existe y eso es Gala, por eso esto de la ‘Novia de México’, super protectora tiene todas estas cualidades por eso creo que mucha gente se identifica con ella (…) No se queda con nada callado, es honesta, no se anda por las ramas”, dijo De la Reguera.