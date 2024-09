Xóchitl Gálvez revela a su participante favorita para ganar la Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México está a punto de terminar, pues este fin de semana podremos saber quién de los “Team Mar” está cerca de seguir el premio de los 4 millones de pesos mexicanos, por lo que las personas han estado opinando y pensando en quién será el próximo ganador.

Entre tantas personas, una de las personas más importantes en los últimos años, pues la excandidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, dio su opinión sobre los que están a punto de ser los ganadores de la Casa de los Famosos México, siendo protagonista todo el “Team Mar”.

Por lo que la excandidata declaró que, si bien no suele ver el reality show, pues se dedica a su familia los domingos, por lo que no puede ver el programa, sí que ha nombrado a su participante favorita a ganar uno de los realities más importantes de toda la televisión mexicana.

Fue la excandidata quien decidió dar su opinión sobre uno de los programas más importantes de todo México, que incluso hace que diversos políticos también les presten un poco de atención, por lo que ahora la excandidata a la presidencia decidió dar a su favorita para ganar este domingo.

"Me han dicho que, si veo La Casa de los Famosos México, la verdad, me encantaría verla, pero el domingo es el día que le cumplo al marido. No sean mal pensados el marido y a los hijos. Pero viéndolo bien, yo creo que va a ganar Mario Bezares, por lo que leo en redes. Pero a mí me encantaría que gane Karime", dijo Xóchitl Gálvez en Tiktok.