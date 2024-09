Netas Divinas: fans tunden al programa por "ocultar" la salida de Paola Rojas, así fue la reciente transmisión

La semana pasada el nombre de la periodista de espectáculos, Paola Rojas apareció en las portadas de los medios de la farándula después de confirmar su salida del programa de Unicable, "Netas Divinas". Con este anuncio la conductora puso fin a su etapa como parte del talento de Televisa.

Ante sus millones de seguidores en Instagram la exconductora del noticiero "Despierta" agradeció a sus compañeras y a los productores por el apoyo que le brindaron por su etapa como presentadora en "Netas Divinas". Dijo que lamentablemente no le dieron oportunidad de despedirse.

Tunden a Netas Divinas por ocultar la salida de Paola Rojas

En la reciente transmisión del programa "Netas Divinas" el elenco de conductoras estuvo conformado por Daniela Magun, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Galilea Montijo. La gran ausente del capítulo fue la presentadora, Paola Rojas, una de las más queridas.

Al observar el reciente capítulo de "Netas Divinas", los fans se percataron que el programa no era nuevo, si no que era repetido. Curiosamente en aquella ocasión Paola Rojas no formó parte del elenco de conductoras, por lo que especularon que es una señal que confirma cómo quedará el equipo tras la salida de la periodista.

En este sentido los seguidores de Unicable se preguntaron si el elenco de "Netas Divinas" recibirá a una nueva conductora tras la salida de Paola Rojas. Otros simplemente se cuestionaron el motivo por el que decidieron repetir la transmisión sin la presencia de la periodista.

"Justo repitieron un programa donde ella (Paola Rojas) no estaba", "¿Habrá quinta neta?" y "¿Por qué el programa es repetido?", fueron algunos de los comentarios que recibió la transmisión.

¿En qué programa saldrá Paola Rojas?

Hace una semana la periodista Paola Rojas subió un video revelando que ya no formaría parte del elenco de "Netas Divinas". Horas después la conductora de "Sale El Sol", Ana María Alvarado contó que el motivo de la salida de Televisa de Paola Rojas es que tiene una nueva televisora, al parecer Imagen Televisión.

En esta semana Paola Rojas, una de las grandes referentes de la televisión en México, apareció como conductora invitada a un programa de Telemundo "Al Rojo Vivo".

