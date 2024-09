Martha Higareda revela el lugar y la fecha de su boda con Lewis Howes

Martha Higareda y Lewis Howes continúan con los preparativos de su boda a poco más de un año de haberse comprometido, esta vez la actriz sorprendió al anunciar el lugar y la fecha en la que ocurrirá la unión. Además, reveló que está en búsqueda de talento mexicano para diseñar su vestido de novia, aunque hasta el momento no tiene nada específico en mente desea que su atuendo lleve detalles que hagan honor a la cultura mexicana.

El empresario le pidió matrimonio a la protagonista de “No manches Frida” en septiembre de 2023 durante un evento público, tras el romántico momento se contempló la idea de que la boda ocurriera en México ya que Howes también ama la cultura mexicana. Ante esto, en mayo pasado la pareja comenzó a buscar algunos espacios en el país y Guanajuato parecía ser su favorito, sin embargo, en una reciente entrevista la actriz reveló que sería en la playa.

“Tenemos tentativas las fechas y es probable que sea a principios del año que viene. No va a ser San Miguel, es precioso, es un lugar maravilloso, pero puede ser algo más tropical. A él le encanta México, siempre le ha gustado (…) No tenemos nada, sinceramente ni siquiera el vestido, es probable que tenga dos, me encantaría que fueran diseñadores mexicanos, pero si algún diseñador me está viendo…”, dijo Martha Higareda.

La polémica historia de amor de Martha Higareda y Lewis Howes

Aunque la actriz mantiene los detalles de su vida privada alejados de los reflectores, algunos postales en redes sociales desataron rumores de un romance con Lewis Howes en 2022 ya que fueron captados juntos en una fiesta. Tan sólo unos meses después la pareja confirmó su noviazgo, lo que desató una fuerte polémica ya que Yanet García señaló a la actriz de ser la tercera en discordia en su relación con el empresario.

La llamada “Chica del clima” difundió a través de su cuenta de Instagram la infidelidad de Howes con la actriz mexicana, pues aseguró que el romance comenzó cuando aún estaban juntos: “Terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoque en ti y que no salgas con alguien solo para llenar el vacío. Es super importante sanar antes de empezar una relación”.

Martha Higareda decidió no quedarse callada y ante las críticas negó las acusaciones de Yanet García: “Es muy triste que lo plantee así porque obviamente eso no es verdad. Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación, él se mantiene con esa persona y con esa relación. Se me hace muy raro que ella cuente esa historia porque, pues así yo lo puedo decir con todas sus letras: Es mentira”.

Martha Higareda y Lewis Howes se comprometieron en septiembre de 2023 y se van a casar en México. Foto: IG @marthahigareda

